Inspiratiewanden met videoverbinding op Goeree-Overflakkee

Bij A Seal in Stellendam en de Menheerse Werf in Middelharnis zijn Inspiratiewanden geplaatst. Op deze wanden vind je een overzicht van enkele toeristische hoogtepunten op Goeree-Overflakkee. Daarnaast is het ook mogelijk om met een videoverbinding live contact te leggen met een medewerker van het VVV Inspiratiepunt. Wethouder Tea Both heeft de wanden donderdag 12 december 2019 in gebruik genomen.

Inspiratiewand

In maart van dit jaar werd het VVV Inspiratiepunt Goeree-Overflakkee geopend. Eilandmarketing Goeree-Overflakkee lanceerde daarbij direct het plan om ook op andere plaatsen op het eiland inwoners en bezoekers persoonlijk te woord te kunnen staan. De oplossing is gevonden in deze inspirerende wanden.

Op de wanden is een kaart van het eiland te zien waarop de hoogtepunten van Goeree-Overflakkee worden weergegeven. Hierdoor kunnen bezoekers en inwoners zich oriënteren en inspiratie opdoen om het eiland verder te verkennen. In de wand zit een touchscreen, waarmee je uitgebreide informatie kunt vinden over restaurants, accommodaties, routes, evenementen, attracties en musea.

“De belevingswaarde van Goeree-Overflakkee krijgt hiermee een impuls. Met deze wanden kan vanuit één locatie het hele eiland worden gepresenteerd. Ook komen we hiermee tegemoet aan de veranderende wensen en behoeften van gasten die ons eiland bezoeken, we kunnen hen van meer en betere informatie voorzien”, aldus Tea Both.

Videoverbinding

Op het scherm staat tevens een knop waarmee contact kan worden gelegd met iemand van het VVV Inspiratiepunt dat gevestigd is in ‘t Blaeuwe Huus in Ouddorp. Als de knop wordt ingedrukt, dan start er een videoverbinding. Via de videoverbinding kunnen de gebruiker en de inspiratiemedewerker elkaar zien en kan een gesprek worden gevoerd. Zo kan er ook op afstand een persoonlijke vorm van dienstverlening worden aangeboden. En worden inwoners en bezoekers geholpen met vragen.

Locaties

De eerste twee wanden zijn geplaatst bij Zeehondenopvang A Seal in Stellendam en de Menheerse Werf in Middelharnis. Er vinden momenteel nog gesprekken plaats met het Winkelcentrum Oude-Tonge voor een derde wand.

De realisatie van de Inspiratiewanden is tot stand gekomen door een bijdrage van de gemeente Goeree-Overflakkee, Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee van de Provincie Zuid-Holland en de Menheerse Werf.