Inspirerende oplossingen voor krappe arbeidsmarkt tijdens congres

Op woensdag 5 juni 2024 vond in De Staver in Sommelsdijk het jaarlijkse ondernemerscongres plaats. De organisatie lag in handen van de Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee (VBGO). Zij werkten voor dit initiatief samen met Ondernemersvereniging Goedereede (OVG) en de gemeente. Dit jaar stond het congres in het teken van 'Ondernemen in een Krappe Arbeidsmarkt'. Het evenement trok veel ondernemers die zich wilden laten inspireren en informeren door gerenommeerde sprekers en lokale experts.

Het congres begon met een boeiende lezing van journalist en econoom Mathijs Bouman. Bouman gaf een uitgebreid overzicht van de huidige arbeidssituatie in Nederland. Hij besprak de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de mogelijke toekomstscenario's die worden beïnvloed door vergrijzing. Zijn inzichten benadrukten de noodzaak voor ondernemers om zich voor te bereiden op een steeds moeilijker te vullen personeelsbestand.

Daarna nam data scientist en economisch psycholoog Michel van der List het woord. Hij behandelde het thema van het integreren van kunstmatige intelligentie (AI) in bedrijven als een oplossing voor de arbeidskrapte. Van der List legde uit hoe AI de productiviteit kan verhogen zonder dat menselijke banen door robots worden vervangen. Hij benadrukte dat AI vooral effectief is bij voorspelbare en repetitieve taken. Tegelijkertijd waarschuwde hij voor de nadelige gevolgen van verkeerd gebruik van AI, wat kan leiden tot inefficiënties en andere problemen.

Naast deze hoofdsprekers kwam ook wethouder Van Putten aan het woord. Hij sprak over de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt en hoe de lokale overheid ondernemers hierbij kan ondersteunen.

Het congres bood ook een platform voor lokale ondernemers om hun eigen oplossingen te delen. Mogelijke oplossingen die besproken werden, waren:

Het lokaal opleiden van jongeren bij de RGO Beroepscampus.

Ondernemers die gastlessen geven om jongeren enthousiast te maken voor hun bedrijven.

Het strategisch integreren van AI in bedrijfsprocessen.

Het inzetten van arbeidsmigranten.

Het werken met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zoals personen zonder MBO-niveau 2 diploma.

Het promoten van het eiland om het als aantrekkelijke werkplek op de kaart te zetten.

Het congres werd afgesloten met een netwerkborrel en een walking dinner, waarbij de aanwezigen de gelegenheid hadden om ideeën uit te wisselen en nieuwe zakelijke connecties te leggen.

Het jaarlijkse ondernemerscongres in De Staver bleek wederom een waardevolle bijeenkomst voor de lokale ondernemersgemeenschap, met praktische inzichten en inspirerende oplossingen voor een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.



Door Internetredactie Omroep Archipel