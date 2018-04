Inventarisatie van uniek, karakteristiek en veelzijdig gebied op de Kop van het eiland

Van Punt-West tot aan Havenhoofd, op de Kop van Goeree-Overflakkee, ligt in de binnenduinrand een (inter)nationaal zeer fraai en uniek zandwallen- en schurvelingenlandschap. Actief beheer en onderhoud zijn belangrijk om dit cultuurhistorisch waardevolle landschap in stand te houden.

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt samen met eigenaren, ondernemers, belangenorganisaties, inwoners en de provincie Zuid-Holland aan een plan voor de toekomst van het zandwallen- en schurvelingengebied. Een eerste stap betreft het in kaart brengen van het gebied.

Zandwallen en schurvelingen: een veelzijdig landschap

Het landschap aan de binnenduinrand en in de oude polders rond Havenhoofd, Oostdijk en Ouddorp is een door mensen gemaakt - en eeuwenlang beheerd en onderhouden - landschap. Het gebied is rijk aan karakteristieke elementen, zoals zandwallen met greppelstructuren (schurvelingen), akkercomplexen (haaygemeten), elzenmeeten, poelen en welen. Dit landschap ontstond in de middeleeuwen, maar kreeg in de 19e eeuw zijn huidige kleinschalige vorm, door het ophogen van de zandwallen door het uitmijnen van de akkers. Ook nu nog verandert het landschap voortdurend en heeft ook de recreatie, bewoning en natuur een prominente plek gekregen. Het beschermen, behouden en ontwikkelen van dit gevarieerde cultuurlandschap is belangrijk.

Inventarisatie van zandwallen en schurvelingen

De komende maanden onderzoeken lokale vrijwilligers namens de gemeente Goeree-Overflakkee en in opdracht van Bureau Schildwacht het gebied. Dit doen zij bijvoorbeeld door de circa 1.000 zandwallen en schurvelingen visueel te inspecteren, op te meten en te fotograferen. Op een lijst worden een aantal vragen over bijvoorbeeld het begroeiingstype en het grondgebruik ingevuld. Het doel van de inventarisatie is om een compleet beeld van de staat van het landschap te krijgen en meer of nieuwe kennis op te doen over het gebied. Deze kennis dient als input voor het bestemmingsplan en de Cultuurhistorische Waardenkaart van Ouddorp en komt ten goede aan de eigenaren die na de inventarisatie veel makkelijker kunnen zien om wat voor soort schurveling of zandwal het gaat en hoe deze het best kan worden onderhouden.

Verzoek aan eigenaren

De bij de gemeente bekende eigenaren van schurvelingen en zandwallen worden door middel van een brief gevraagd toegang en medewerking te verlenen aan de medewerkers van Bureau Schildwacht en lokale vrijwilligers, om de landschapselementen in kaart te brengen en te inventariseren. De vrijwilligers zullen altijd toestemming aan u vragen voordat zij het terrein betreden en kunnen zich legitimeren.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden, meehelpen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de heer M. Witte, beleidsadviseur Erfgoed, via e-mail m.witte@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0187 of Bureau Schildwacht via info@bureau-schildwacht.nl.