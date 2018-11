Investeringsbesluit Vattenfall voor Windpark Haringvliet

Vattenfall heeft een investeringsbesluit van 26 miljoen euro genomen voor windpark Haringvliet op Goeree-Overflakkee. Een mijlpaal voor het energiebedrijf dat de ambitie heeft om binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk te maken. Een nieuwe fase is nu aangebroken voor dit windpark want ook de contracten met de aannemers zijn getekend.

De contracten zijn getekend met twee partijen en hebben betrekking op de aanleg, levering en bouw van de windturbines. De Nordex Group levert de 6 wind turbines N117. De windmolens zullen niet hoger worden dan 150 meter. BAM Infra is verantwoordelijk voor de civiele werkzaamheden, zoals het leggen van de kabels en leidingen van het windpark.

Bouw start in 2019

Vattenfall realiseert in totaal 6 windturbines in het noorden van het eiland Goeree-Overflakkee tussen Middelharnis en Stad aan het Haringvliet. Het verwachte opgestelde vermogen van het windpark ligt rond de 22 MW. Hiermee kunnen ongeveer 22.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. De bouw van het windpark zal begin 2019 starten.

Windfonds voor omgeving

Een deel van de opbrengst van het windpark draagt Vattenfall af aan een windfonds. Uit dit fonds kunnen omwonenden van het windpark een vergoeding ontvangen. De voorwaarden worden afgesproken in het overleg tussen de initiatiefnemers van windparken op Goeree-Overflakkee en de gemeente. Van de eventueel daarna nog resterende gelden in het windfonds kunnen duurzaamheidsprojecten in de omgeving van het windpark worden gesteund of gefinancierd. Bewoners in het gebied, maar ook verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen voorstellen voor projecten indienen. Vanuit het windpark zal het Windfonds jaarlijks een bedrag van ongeveer € 30.000,- ontvangen.

Energiepark

De windmolens maken deel uit van het energiepark Haringvliet Zuid van ongeveer 50 hectare waar in de toekomst ook een zonnepark aangelegd zal worden door Vattenfall. Ook zijn er plannen voor een batterij die energie kan op slaan.

Over Vattenfall

Vattenfall is een toonaangevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar de industrie elektrificeert, energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall wil het mogelijk maken fossielvrij te leven binnen één generatie. Daarom jaagt het bedrijf de transitie naar een duurzamer energiesysteem aan met groeiende duurzame productie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 medewerkers en opereert met name in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Frankrijk. Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf.