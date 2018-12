Inwoners dragen vrijwilligers en -organisaties voor

De gemeente Goeree-Overflakkee waardeert de inzet van alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die het eiland rijk is. Begin 2019 worden de Meer dan handen vrijwilligersprijzen - een initiatief van het ministerie van VWS - uitgereikt. Per gemeente mogen hiervoor drie vrijwilligersorganisaties en één vrijwilliger worden voorgedragen.

Tot en met 11 februari 2019 kan gestemd worden op alle aangemelde projecten en vrijwilligers, via de landelijke website www.vrijwilligersprijzen.nl.

Inwoners kiezen voor...

De vrijwilliger met de meeste inwonersstemmen (319 van de 874 stemmen) is Krijnie Tanis van Jasmijn in Actie. Zij is als kanshebber voorgedragen voor de VriendenLoterij Passieprijs. Daarnaast maakt zij kans op een reischeque ter waarde van € 1.000,- (juryprijs) of € 500,- (publieksprijs). Mevrouw Tanis zet zich al acht jaar met hart en ziel in om de spierziekte van haar dochter Jasmijn ‘de wereld uit’ te krijgen. Samen met familie en vrienden zet zij allerlei acties op touw om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar de spierziekte SMA (spinale musculaire atrofie). Ondanks dat er al een medicijn is waar Jasmijn, helaas twee maanden te oud voor is, is er nog steeds heel veel geld nodig voor onderzoek naar medicijnen voor alle kinderen en volwassenen met SMA. Dus blijven Krijnie en haar familie en vrienden geld inzamelen.

Lokale vrijwilligersorganisaties voorgedragen

De drie vrijwilligersorganisaties met de meeste inwonersstemmen maken kans op € 5.000,- (juryprijs) of € 2.000,- (publieksprijs) én een training vrijwilligersmanagement. De inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben gekozen voor KNRM Ouddorp, Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee en Wielerronde Menheerse.

Waardering en erkenning

Voor vrijwilligers is het belangrijk dat hun werk en inzet wordt gezien en gewaardeerd. Door mee te doen aan de Meer dan handen vrijwilligersprijzen zet de gemeente Goeree-Overflakkee vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in de spotlight en biedt ze de kans op landelijke aandacht, een geldprijs en inhoudelijke ondersteuning. Wethouder Berend Jan Bruggeman: “We zouden als gemeente iedereen wel willen voordragen, want alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties doen goed en belangrijk werk. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Daarom hebben we ook andere initiatieven om onze blijk van waardering te tonen, zoals bijvoorbeeld met het aanbieden van een jaarlijks Vrijwilligersevenement.”

Stemmen en uitreiking prijzen

Tot en met 11 februari 2019 kan gestemd worden op alle aangemelde projecten en vrijwilligers, via de landelijke website www.vrijwilligersprijzen.nl. Op vrijdag 15 februari 2019 worden de juryprijzen uitgereikt door minister Hugo de Jonge van VWS tijdens een landelijke manifestatie.

Vrijwilligersprijzen 2018

Vorig jaar heeft de gemeente Goeree-Overflakkee ook drie organisaties en een vrijwilliger aangemeld voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen in de categorie lokale projecten/organisaties. De publieksprijs ging toen naar Ammy van der Weide-van Wezel, die zich al meer dan 35 jaar inzet voor de dieren en bewoners van Nieuw Rijssenburgh en voor Goed voor Goed. De voorgedragen vrijwilligersorganisaties waren Hospice Calando, Poppodium Jailhouse en Goed voor Goed. Zij vielen niet in de prijzen.