Inwoners GO geven gul aan Roparun

In de week na Pasen hebben vele vrijwilligers gecollecteerd op Goeree-Overflakkee voor de goede doelen van de Roparun. Massaal gaven inwoners hier hun bijdrage aan. Teams 158 en 159 haalden in totaal € 12.201,89 op. Net iets meer dan vorig jaar. Dit bedrag is een grote stap richting het doel om voor beide teams € 25.000,- op te halen in het kader van de 25e deelname van de teams aan de Roparun.

Roparun steunt dit jaar onder meer Inloophuis De Boei, Hair4her en het Erasmus MC. De teams bedanken iedereen heel hartelijk voor hun bijdrage.