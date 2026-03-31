Inwoners kunnen meedenken over nieuwe laadpalen





Gemeente Goeree-Overflakkee heeft een plankaart opgesteld met mogelijke locaties voor nieuwe, openbare laadpalen op het eiland. Inwoners kunnen sinds 25 maart 2026 via de online kaart reageren door simpelweg een duimpje omhoog of omlaag te geven op een locatie. Ook kan er eventueel een korte toelichting bij worden gezet.

De gemeente verwacht de komende jaren een toename van het aantal laadpalen en kijkt daarom al naar geschikte plekken. De plankaart maakt deel uit van de uitvoering van de Integrale Laadvisie. Met deze kaart moeten er voldoende en logisch verspreide laadpalen voor elektrische auto’s komen.

Inwoners kunnen tot en met 14 april 2026 reageren op de kaart via deze link. Na afloop worden alle reacties beoordeeld door de gemeente. Mocht het nodig zijn, dan kunnen locaties worden aangepast of wordt er een alternatief gezocht. Daarna volgt de definitieve vaststelling. Dit betekent niet dat alle laadpalen geplaatst gaan worden. Pas op het moment dat een extra paal nodig is, komt er een nieuwe laadpaal. De definitieve locaties worden in de komende jaren vastgesteld met een verkeersbesluit. Zolang er nog geen laadpaal is, blijven de parkeerplaatsen beschikbaar voor iedereen.

De gemeente informeert inwoners over het vervolg via de website.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel