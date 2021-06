Inwoners Sommelsdijk winnen 10 miljoen euro bij de Postcode Loterij

Een bijzondere dag voor inwoners van Sommelsdijk. De Kanjerprijs van maar liefst 10 miljoen euro van de Postcode Loterij is namelijk op postcode 3245 VA (Dorpsweg in Sommelsdijk) gevallen. De negen deelnemers die met de volledige postcode meespelen verdelen met elkaar de ene helft van de prijs. De andere 5 miljoen euro gaat naar deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen met de winnende wijkcode 3245.

De negen gelukkige winnaars die met de volledige winnende postcode meespelen en dus de hoogste bedragen winnen, werden uitgenodigd op het Haringvliet. Postcode Loterij-ambassadeur Quinty Trustfull verraste hen daar - op gepaste afstand - met cheques variërend van 384.615 euro tot 1.153.846 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee de winnaars meespelen in de Postcode Loterij.

Karin en Hans worden verrast met een cheque van 384.615 euro. Zij reageren enthousiast: “Geweldig! We gaan een mooie camper kopen voor als we ooit kunnen stoppen met werken. Dan gaan we door Europa reizen.”

Ook Joke en Gert winnen 384.615 euro. Zij weten wel raad met hun geldprijs: “We zijn 15 jaar getrouwd en gaan met de hele familie op wintersport om het te vieren!”

Wijkwinnaars winnen samen 5 miljoen euro

Van de Kanjerprijs van 10 miljoen euro wordt ook 5 miljoen euro verdeeld onder de deelnemers waarvan de postcode begint met 3245. De wijkwinnaars winnen per lot 3.185 euro als ze meespelen met het maximaal aantal Kanjerpunten.

Verdeling van de prijs

Hoeveel iedere winnende deelnemer wint is afhankelijk van het aantal loten dat de winnaar heeft en het aantal meespelende loten in de wijk. De verdeling gebeurt op basis van Kanjerpunten. Kanjerpunten zijn een soort spaarpunten, per trekking worden 10 Kanjerpunten per lot toegekend. Hoe langer een lot meespeelt in 2021, hoe meer Kanjerpunten en hoe groter het aandeel in de prijs. Voor deze Kanjerprijs van 10 miljoen euro hebben deelnemers maximaal 50 Kanjerpunten per lot kunnen sparen.