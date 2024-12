Inwoners van Goeree-Overflakkee zwaarder dan Nederlands gemiddelde

58,6% van de volwassenen in de gemeente Goeree-Overflakkee had in 2022 overgewicht. Zij hebben een BMI (Body Mass Index) van meer dan 25. Van de Nederlandse bevolking is 50,3% te zwaar. Dit blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer op basis van data van het RIVM, het CBS en Nivel.

De BMI (Body Mass Index) is een internationaal gebruikte maat die laat zien of iemands gewicht in gezonde verhouding staat tot de lichaamslengte. BMI voor volwassenen kan worden uitgerekend door iemands gewicht in kilo's te delen door het kwadraat van de lichaamslengte in meters. Een BMI tussen 18,5 en 25 betekent een gezond gewicht. Tussen 25 en 30 heeft iemand overgewicht en boven de 30 is dat zelfs ernstig overgewicht, oftewel obesitas. Ook de buikomvang speelt een rol voor de gezondheid.

Top 5

De bevolking van Goeree-Overflakkee staat met het BMI van 58,6% in de top 5 van de zwaarste mensen in de provincie Zuid-Holland. Gemiddeld is 50,5% van de inwoners van de provincie te zwaar.

De vijf Zuid-Hollandse gemeenten met het hoogste percentage inwoners met overgewicht zijn:

Nissewaard: 59,5%

Sliedrecht: 59,3%

Ridderkerk: 59,1%

Goeree-Overflakkee: 58,6%

Maassluis: 57,8%

Ziekten

Van de inwoners van Goeree-Overflakkee met overgewicht heeft 21,3% zelfs ernstige obesitas, met een BMI hoger dan 30. Mensen met overgewicht hebben een verhoogd risico op gezondheidsproblemen en ziekten als hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en artrose.

Nederlanders worden steeds zwaarder. Momenteel heeft ruim de helft van de volwassenen overgewicht: hun BMI ligt hoger dan 25. Een derde van de mensen met overgewicht heeft een BMI hoger dan 30, wat betekent dat ze obesitas hebben. Het percentage mensen met overgewicht kan oplopen tot 64% in 2025, Dat meldde het RIVM eind november.

Hulp

Mensen die te zwaar zijn en willen afvallen kunnen daarbij op verschillende manieren hulp krijgen. Zo kan de huisarts een behandelplan opstellen met adviezen voor gezonde voeding en leefstijl. Vanuit de basisverzekering heeft iedere Nederlander recht op drie uur dieetadvies van een diëtist per jaar. Bezoek aan een gewichtsconsulent of medische fitness wordt soms vergoed vanuit de aanvullende verzekering.



Door Internetredactie Omroep Archipel