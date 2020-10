Inwoners Zuid-Hollandse eilanden steeds waterbewuster

Uit onderzoek van de waterschappen blijkt dat inwoners zelf meer willen doen om wateroverlast en droogte op te lossen. In het kader van de campagne Wat een Waterbaas! is er onderzoek gedaan naar het waterbewustzijn onder bewoners van boven de 18 jaar, woonachtig op de Zuid-Hollandse eilanden. Over het algemeen zijn het de inwoners boven de 50 jaar die meer waterbewust zijn dan jongere generaties. Wel zijn het vooral de mensen in de leeftijdscategorie 18 t/m 35 jaar die zich meer willen inzetten voor waterveiligheid.

Zelf in actie komen

We moeten allemaal meedoen om wateroverlast of -tekort op te lossen. Dat vindt 66% van de inwoners. Gelukkig is de meerderheid van de mensen bereidt daar zelf een steentje aan bij te dragen. Hoe doe je dat? Dat kan op verschillende manieren. Iets meer dan de helft (52%) van de mensen met een tuin heeft bijvoorbeeld de tegels in de tuin vervangen door gras of planten. Op deze manier kan regenwater de grond intrekken en voorkom je wateroverlast.

Andere voorbeelden zitten in de omgang met afval. Zo weet 68% van de mensen dat vochtige doekjes en tampons in de afvalbak thuishoren en 60% dat frituurvet gescheiden moet worden ingeleverd. Een actieve bijdrage aan het verminderen van afval wordt gedaan door de 44% van de inwoners die biologische schoonmaakmiddelen gebruikt en een derde van de tuinbezitters die biologische bestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Daarnaast haalt 20% van de inwoners uit ons gebied regelmatig zwerfafval uit het water of weg van de slootkant.

Tot slot heeft 26% een regenton geplaatst (dit zijn ongeveer de helft van de tuinbezitters) en heeft 13% het dak van de schuur vergroend door bijvoorbeeld de aanleg van een sedumdak.

Meer weten?

Wilt u zelf weten hoe u kunt meehelpen of wilt u meer weten over de Waterbazen-campagne? Kijk dan op de campagne-pagina van Waterschap Hollandse Delta.