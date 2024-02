Inwonersavond Middelharnis goed bezocht

Het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee organiseerde woensdagavond 31 januari 2024 een inwonersavond bij de RGO in Middelharnis. Overdag was het gemeentebestuur op werkbezoek geweest bij verschillende organisaties in het dorp. 's Avonds was er contact met de bewoners. Gemeente Goeree-Overflakkee wil zo alle dorpen van de gemeente aandoen.

Er was een informatiemarkt en bezoekers konden in gesprek gaan met College van burgemeester en wethouders en de raadsleden. Er waren ook gesprekstafels waar jongeren met het gemeentebestuur de dialoog aangingen.

Niet alleen via de inwonersavonden en de presentatieavonden van de gemeenteraad kunnen inwoners meedenken met het bestuur. Er is nu ook een nieuw participatieplatform: praatmee.goeree-overflakkee.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel