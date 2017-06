Inzamelactie taxussnoeisel tegen kanker

De gemeente Goeree-Overflakkee doet, net als veel andere gemeenten, mee aan de landelijke actie 'Snoeihard tegen kanker'. Stichting Taxus voor Hoop steunt de strijd tegen kanker door zoveel mogelijk taxussnoeisel, een basisgrondstof voor chemotherapie, in te zamelen. Bij de milieustraten in Goedereede en Middelharnis staan hiervoor tot en met 31 augustus 2017 speciale inzamelbakken. Steun de actie door uw jonge en zuivere taxussnoeisel in te leveren bij de milieustraat.

Snoeihard tegen kanker

Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor één chemotherapie en verhoogt het bedrag dat wordt gedoneerd. De gemeente mag zelf beslissen over de bestemming van het geld. Voorwaarde is wel dat het ten goede komt aan een erkende organisatie of instelling die zich rechtstreeks met de bestrijding van kanker bezighoudt. Taxus voor Hoop en de gemeente Goeree-Overflakkee roepen inwoners op om zoveel mogelijk jong en zuiver taxussnoeisel in te leveren, zodat er nog meer mensen geholpen kunnen worden in hun strijd tegen kanker.

Jong en zuiver snoeisel

Het is belangrijk dat het ingeleverde taxussnoeisel jong en zuiver is. Alleen eenjarige scheuten zijn bruikbaar. De takken mogen maximaal 30 centimeter lang zijn en niet dikker dan 0,5 centimeter. Dikke bruine houterige takken zonder naalden of volledig gerooide struiken zijn niet bruikbaar. Vang tijdens het snoeien het snoeisel op een doek of zeil, zodat het zuiver blijft. Snoeisel dat vervuild is met dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel, is niet bruikbaar en moet helaas worden geweigerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de actie op www.taxusvoorhoop.nl.