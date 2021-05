Inzet brandweer voor een grote brand in een schuur

De brandweer heeft dinsdagmorgen 4 mei 2021 meerdere eenheden ingezet om een brand in een composthoop te bestrijden. De composthoop lag opgeslagen in een loods aan de Groeneweg in Nieuwe-Tonge.

Voor de waterwinning is het Groot Watertransport van de brandweer ingezet. De composthoop is uitgereden en afgeblust door de brandweer.