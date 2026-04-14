Italo Disco keert terug naar dansvloer in Dirksland





In Dirksland staat op zaterdag 13 juni 2026 de Italo Dance Classics Party op het programma. In de Victoriahal, beter bekend als De Vic, draait die avond alles om Italo Disco, een muziekstijl uit de jaren tachtig die nog altijd populair is onder liefhebbers. Het initiatief komt van Hugo Hoogmoed en Ruil van Putten, die vooral een avond van herkenning, dans en nostalgie willen neerzetten.

Door Redactie Op de Hoagte

De muziekstijl Italo Disco ontstond eind jaren zeventig en begin jaren tachtig als een elektronische variant van disco. Kenmerkend zijn de synthesizers, drumcomputers en vaak Engelstalige teksten met een Italiaans accent. Hoewel het genre later deels opging in stijlen als house en eurodance, bleef het populair bij een vaste groep liefhebbers.

Discotheek

Voor medeorganisator Ruil van Putten begon de liefde voor Italo-muziek in de discotheken van vroeger. In het radioprogramma Op de Hoagte vertelde hij: “Oh ja, die is echt ontstaan in Middelharnis, bij Caio op de Dijk. Daar draaiden ze dat heel frequent. En daar is die liefde zeker ontstaan.” Volgens hem is de muziek nooit verdwenen. “Ik denk dat de beste muziek uit de jaren 80 kwam, absoluut.”

Samen met Hugo Hoogmoed ontstond het idee om een feest te organiseren op Goeree-Overflakkee, waar volgens hen weinig evenementen zijn voor een wat oudere doelgroep. “Dit beschouwen wij als een try-out. Het is nooit gebeurd op Goeree-Overflakkee dat Italo Disco hier een feestje heeft gehad. En als het een succes is, doen we het volgend jaar over.”

Muziek voor dansvloer

Voor de muziek is DJ Harold Zwaartman benaderd, die al jarenlang actief is binnen de Italo-scene. Hij verwacht een herkenbare avond, ook voor mensen die niet alle nummers kennen. “Dat is een kleine selectie bij de Italo die in de Top 40 is gekomen. Maar daar zit een hele grote laag onder van allemaal Italo-muziek die een groot deel van de mensen juist niet kent.”

Volgens hem draait een Italo-avond vooral om sfeer. “Mijn enige doel is om de mensen los te krijgen, mensen handen in de lucht te laten steken en dat ze een feestje bouwen. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste doel.” Hij benadrukt dat de muziek toegankelijk en vrolijk is. “Heel veel Italo-platen zijn in ontzettend slecht Engels gezongen. Vonden we dat erg of vinden we dat erg? Nee, het is gewoon leuk.”

Tijdens de avond worden naast bekende nummers ook minder bekende discotheekhits uit de jaren tachtig gedraaid. “Het is echt een Italo-discoavond waarbij wel de zijstap naar de discotheekplaten van toen wordt gemaakt.”

Nostalgie centraal

Voor veel bezoekers speelt nostalgie een belangrijke rol. Vinylplaten, maxi-singles en herinneringen aan discotheken uit de jaren tachtig maken deel uit van die beleving. Hugo Hoogmoed verwoordt dat zo: “Als ik een maxi-single thuis opzet, dan ga je gewoon terug in de tijd. Dat is zo geweldig. Als je dat ziet draaien, dan ben ik weer in al die discotheken van vroeger.”

Het succes van de avond zal volgens de organisatoren afhangen van de opkomst en de sfeer. Bij voldoende belangstelling hopen zij dat het evenement een vervolg krijgt.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512