Jaarlijkse Paardenlichtjestocht brengt opnieuw kleur en licht in Ouddorp

Door slechte weersomstandigheden moest de Paardenlichtjestocht uitgesteld worden, maar zaterdag 17 januari 2026 is het dan zover. Bijna dertig kleurrijk verlichte paarden lopen een uitgebreide ronde door Ouddorp.

Zoals meer activiteiten en maatschappelijke ontwikkelingen had ook deze tocht zijn oorsprong in de coronaperiode. Om iedereen op te vrolijken in die moeilijke tijd kreeg Sandra van den Heuvel van een pensionstal in Ouddorp het idee om met een aantal klanten een ronde door het dorp te maken. “Het was gewoon een leuk rondje met paarden die prachtig waren uitgedost met verlichting”, vertelt de huidige mede-organisator Ingrid van Veen over de eerste keer in 2021. “Het werd heel goed ontvangen door buurtbewoners en de ruiters zelf, en ook door andere paardeneigenaren die het filmpje ervan zagen.”

Door het enthousiasme is er het idee om de tocht breder te trekken zodat ook mensen van buiten de pensionstal mee kunnen doen. “Sandra heeft Janneke Jacobse en mij er toen bij gevraagd om te helpen met de organisatie. Met z’n drieën is het makkelijker als het een groter evenement moet worden. Vanaf die tocht ben ik ook mee gaan rijden.”

Deze rit vond plaats op 18 december 2021, een dag voor een nieuwe lockdown ingaat. “We wilden nog even iets leuks hebben voordat dat inging en konden nog net een mooie rit rijden. Voor zowel buurtbewoners als onszelf was dat nog genieten.” Dat jaar deden er zeventien paarden mee en wegens alle positieve reacties is het vanaf dan een jaarlijks terugkerend spektakel. Sindsdien groeit het aantal deelnemers. “Er doen ook steeds meer paardeneigenaren van verder weg mee. We hebben bijvoorbeeld paarden uit Middelharnis, Herkingen en zelfs Hellevoetsluis. Dat is natuurlijk helemaal leuk”, vertelt Ingrid enthousiast.

De lichtjestocht begint om 19:00 uur op de parkeerplaats Goudsmiene en eindigt hier ongeveer anderhalf uur later ook weer.

