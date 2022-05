Jaarlijkse Reddingbootdag KNRM druk bezocht

Zaterdag 30 april 2022 was de jaarlijkse Reddingbootdag van de KNRM. Op deze dag openen de reddingsstations van de KNRM langs de Noordzeekust en de binnenwateren hun deuren om kennis te maken met het reddingswerk, de vrijwilligers en het materieel. Op Goeree-Overflakkee was dit bij de stations van KRNM Stellendam aan de buitenhaven, en bij KNRM Ouddorp aan de binnenhaven bij de Grevelingen.

De KNRM, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij helpt en redt mensen in nood op het water. De KNRM heeft 45 reddingstations langs de kust. De 75 reddingboten worden bemand door 1.400 vrijwilligers. De KNRM is geen overheidsdienst, maar een zelfstandige organisatie met een eigen financiering, die in stand wordt gehouden door donaties, giften en nalatenschappen.

De donateurs van de KNRM mochten op de Reddingbootdag meevaren met de reddingboot als dank voor hun giften. Naast meevaren met de reddingboten waren er ook andere activiteiten in en rondom de reddingstations georganiseerd.