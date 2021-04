Jan Arends voor jeugdhulp Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft woensdag 31 maart 2021 het contract ondertekend met organisatie Jan Arends, de nieuwe zorgaanbieder voor jeugdhulp. Na een aanbestedingsproces kwam deze aanbieder als beste naar voren. Vanaf 1 juli 2021 gaat Jan Arends aan de slag voor kinderen, jongeren en gezinnen.

De overeenkomst werd getekend door directeuren Jochem van Doorn en Marcel Lekkerkerker van Jan Arends en wethouder Berend Jan Bruggeman (Jeugd). De ondertekening is een belangrijke stap, zo stelt Bruggeman. “Jan Arends is een gerenommeerde partij, die in veel regio’s al actief is. In hun hulpverlening kijken ze naar de sterke punten binnen de omgeving van een kind of jongere om oplossingen te vinden. Eigen kracht en sociaal netwerk zijn heel belangrijk.”

Team Jeugd Jan Arends

Met Jan Arends wil de gemeente Goeree-Overflakkee de volgende stap maken op het gebied van jeugdhulpverlening, nadat in 2015 de gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg. Jan Arends biedt al hulpverlening aan volwassenen op Goeree-Overflakkee. Op dit moment stelt Jan Arends een nieuw team Jeugd samen, met de focus op diagnostiek (de hulpvraag in beeld brengen) en lichte behandeling, opvoedondersteuning en intensievere hulp aan huis. Dat gaat dan om kinderen en jongeren met bijvoorbeeld autisme en gedragsproblemen of minderjarigen uit gezinnen waar problemen als huiselijk geweld, armoede en scheidingsproblematiek spelen. Het team Jeugd gaat werken in drie gebiedsteams en een team complexe zaken, verdeeld over heel Goeree-Overflakkee. Een gedragswetenschapper heeft inhoudelijk de regie. “Jan Arends ziet er naar uit om de nu al goede samenwerking met de gemeente verder te intensiveren en als partners het beste uit elkaar te halen met als streven een nog betere en efficiëntere jeugdhulp", reageert directeur van Doorn.

Team Jeugd en Gezin

Team Jeugd en Gezin (TJG) van de gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp op Goeree-Overflakkee. Zij zorgen dat er hulp komt als hulp nodig is, bijvoorbeeld bij problemen in het gezin of bij psychische en gedragsproblemen bij kinderen. De intake vindt bij de gemeente plaats en samen met het gezin wordt gekeken welke ondersteuning nodig is. De medewerkers van het TJG weten wat de mogelijkheden zijn, maken helder wat de hulpvraag precies is en houden samen met het hulpvragende gezin overzicht. Bij meerdere of complexe ondersteuningen kan er ondersteuning worden geboden door een procesregisseur, die zorgt dat de verschillende partijen elkaar aanvullen, samenwerken om de beste hulp te bieden en het totaalplaatje duidelijk is. Team Jeugd en Gezin werkt intensief samen met het nieuwe team Jeugdhulp van Jan Arends.

Overgang

Vanaf 2015 waren zorgpartijen Youz en Enver betrokken bij de jeugdhulpverlening. Zij waren daarbij onderdeel van het Team Jeugd en Gezin. Deze organisaties blijven op een aantal onderdelen van de jeugdhulp nog actief op Goeree-Overflakkee om de beste zorg voor de inwoners te blijven bieden. Dat doen ze vanaf de eigen locaties in Middelharnis. De komende periode werkt het TJG samen met de verschillende organisaties aan een zorgvuldige overgang voor de cliënten. Daarbij staat – vanzelfsprekend – het belang van de cliënt centraal en wordt per cliënt gekeken wat de beste keuze is.