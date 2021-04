Jan Bezuijen samen met Hans van Heemst duo-stadsbeiaardier Goedereede

Hans van Heemst is sinds 1 april 2021 aangetreden als duo-stadsbeiaardier van Goedereede. Om de contiuniteit van het bespelen van de beiaard te waarborgen zal Jan Bezuijen - de huidige bespeler van het carillon in de toren van Goedereede - ondersteuning krijgen van Hans van Heemst.

Hans van Heemst begon zijn muzikale carrière als amateurorganist en is organist van de Hervormde gemeentes van Oude-Tonge, Dirksland en Stellendam. Daarnaast was hij een tiental jaren begeleider van Chr. gemengd koor Jeduthun te Middelharnis en houdt hij ook zelf van zingen. Zo zong hij o.a. bij ROV Sonante Vocale te Amersfoort en Fiori Musicali te Middelharnis.

In 2018 is hij begonnen aan de conservatoriumopleiding Beiaard aan de beiaardschool te Amersfoort en het Utrechts conservatorium (HKU). In juni hoopt hij hiervoor zijn Bachelor-diploma te halen. In het dagelijks leven is hij docent Frans aan de CSG Prins Maurits in Middelharnis en ook hier is hij regelmatig voor iets muzikaals te vinden: met de muziek-collega’s en leerlingen mee naar de ‘Scratch-Messiah’ in Leiden, mee met de koorreis naar Frankrijk of zich inzettend als commissielid bij het jaarlijkse Concert@School, waarbij verschillende collega’s een concert verzorgen voor een goed doel.

Het carillon van Goedereede, met 52 klokken, wordt al meer dan 42 jaar door de vaste bespeler Jan Bezuijen bespeeld. In de zomermaanden spelen gastbeiaardiers uit binnen- en buitenland op de toonaangevende beiaard. Jan bespeelt het klokkenspel al vanaf het begin in 1978 en is in dienst van de gemeente. Hij zal – gezien zijn toenemende leeftijd – de wekelijkse zaterdagochtendbespelingen en speelmomenten samen met Hans gaan opsplitsen. Jan heeft zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar voelt zich zeker nog geen pensionado. ‘Hij beklimt nog fier de toren en wil het liefst zo lang mogelijk zijn passie voor het bespelen van de beiaard blijven uitoefenen’. Door het creëren van deze duo-functie blijft deze mogelijkheid bestaan en kunnen de inwoners van Goedereede samen met de vele toeristen blijven genieten van het beiaardspel. De duo-stadsbeiaardiers spelen voor iedereen. Beide beiaardiers hebben affiniteit met Goeree-Overflakkee en zijn bij de gemeente ondergebracht in het Team Interne Dienstverlening & Hospitality.