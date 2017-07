Jan-Jaap Struik wint palingrookwedstrijd

Op zaterdag 22 juli 2017 werd bij Marina Stellendam een palingrookwedstrijd gehouden. De palingrokers kregen zes gemerkte palingen en gingen met veel concentratie en passie aan de slag om de beste paling van de dag te gaan roken. Rond 15:15 uur was de uitslag bekend en had de jury de palingen beoordeeld op kleur, uit- en inwendig op het zoutgehalte en op de algemene smaak. Uit het rapport van de jury bleek dat Jan-Jaap Struik de beste palingroker van de dag was. Gevolgd door Jan Abresch op een tweede plaats en Kees Grinwis op de derde plaats. Een deel van de opbrengst van deze dag ging naar Kika. Naast de wedstrijd waren er ook enkele kraampjes waaronder een kraam voor Kika en er werd gebakken en gerookte vis verkocht. Op dit evenement is maar liefst € 745,- opgehaald voor het goede doel. Tweeten

