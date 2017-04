Jan Tuinstra uit Herkingen ontvangt een Koninklijke Onderscheiding

Op woensdag 19 april 2017 is de heer Tuinstra benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit in "Ons Huis" in Herkingen.

De heer Tuinstra is een vrijwilliger pur sang. Zo was hij 47 jaar voorzitter van de Stichting "Ons Huis". Of het nu ging om de bouw van een verenigingsgebouw, de aanschaf van inventaris, of het organiseren van activiteiten, de heer Tuinstra heeft zich altijd met veel enthousiasme ingezet om het beste voor Herkingen te realiseren.

Daarnaast was hij 25 jaar lang voorzitter van de Jaarmarkt Herkingen, een begrip in Herkingen. Door de vereniging wordt hij omschreven als een sociaal mens en een echte teamplayer.

Ook was hij twee jaar voorzitter van Oranjevereniging Herkingen en ruim twintig jaar penningmeester van het CDA, afdeling Dirksland. Vanaf 1984 is hij voorzitter van de commissie van beheer van de Gereformeerde Ontmoetingskerk Melissant-Dirksland-Herkingen. Door zijn tomeloze inzet is de kerk in alle opzichten een saamhorige en gezonde gemeente.

Na 47 jaar voorzitterschap van de Stichting "Ons Huis", nam de heer Tuinstra op 19 april afscheid. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman bracht in haar toespraak naar voren dat hij met zijn persoonlijkheid, kennis, visie en inzet een grote sociale bijdrage heeft geleverd aan de samenleving. De heer Tuinstra werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.