Laura Huijsmans leeft van wat de natuur geeft

Wie met Laura Huijsmans (28) meegaat de duinen in, merkt al snel hoe ze zich thuis voelt in de natuur. Zodra het kan, doet ze haar schoenen uit, om op blote voeten verder te lopen.

Door Linda van der Klooster

In een kleine duinvallei met een vennetje vlakbij de visafslag van Stellendam wijst ze op alles wat groeit. “Dit is nu echt de tijd van de bessen en de zaden,” zegt ze terwijl ze meidoornbessen plukt en in een katoenen zakje doet. “Maar ook nog wel heel veel bladgroentes. En in de herfst heb je straks weer nieuwe groei. Dus dan begint er een soort tweede lente. En dan heb je allemaal weer jonge plantjes. Vers groen.”

Sinds de lente eet Laura haar groenten volledig van wilde planten en haar moestuin. “Naar de supermarkt ga ik zo min mogelijk, ongeveer één keer per maand.”

De oranje meidoornbessen smaken fruitig en wat melig, vertelt Laura. “Je kunt er een saus van maken die wat smaak betreft tussen ketchup en tomatensaus in zit. Duindoornbessen zijn zuur maar zitten bomvol vitamine C. Meer dan je in de supermarkt vindt. Als je ze invriest, heb je de hele winter een voorraad.”

Iedereen kent brandnetelthee, maar brandnetelzaden blijken een medicinale werking te hebben. “Rijpe zaden helpen bij herstel na een burn-out en onrijpe zaden geven direct energie. "Je kan het in een potje doen en de hele winter bewaren."

Wildplukcursus

Wildplukken vraagt kennis en zorgvuldigheid. Laura volgde een cursus bij de Gentse Lieve Gallen en houdt zich aan de regels. “Ik neem nooit meer dan één op de twintig. Nooit de hele plant, zodat die kan doorgroeien. Wij kunnen ook naar de supermarkt gaan en wilde dieren kunnen dat niet. Ik hou ook rekening met vervuiling. Niet plukken langs een drukke weg of het spoor, of in de buurt van industrie. En op een plek waar honden kunnen plassen moet je zorgen dat je het echt goed wast.”

Laura geeft zelf ook wildplukworkshops. “Dat hebben we nu twee keer gedaan. Heel leuk om die mensen een leuke dag te kunnen bezorgen. Om ze wat dichter bij de natuur te kunnen brengen, er wat te leren.”

Daarnaast gaat ze vaak afval rapen in de natuur. Bijvoorbeeld met de mensen van Het Groene Strand, die regelmatig strand en duinen bij De Kwade Hoek opruimen.

Op dit moment doet Laura alleen vrijwilligerswerk. “Ik heb een burn-out gehad een paar jaar geleden. En sindsdien is echt werk nog niet haalbaar. Ik ben heel blij dat ik me toch in kan zetten en toch vrijwilligerswerk kan doen. Toch iets goed kan doen.”

Zelfbouwhuis

Ook thuis leeft ze zo duurzaam mogelijk. “Een paar jaar geleden heb ik een stukje grond gekocht. Toen ben ik vanaf niks het huis gaan bouwen. Het hout is nieuw, maar van Europees hout. De isolatie is van natuurlijk materiaal dat een restproduct is. Er zijn zonnepanelen en een warmtepomp. En een douche die het water hergebruikt. Ik denk dat we de aarde echt wel verspillen. Ik denk dat er al genoeg geproduceerd is om heel veel jaren vooruit te kunnen. En ik denk dat we dat nuttig moeten gebruiken.”

Wat ze anderen wil meegeven is eenvoudig, maar beslist. “Zorg voor de natuur. Wees zuinig. Denk na voordat je iets koopt. Gooi geen afval op straat maar neem het mee. Heb lief. Heb de natuur lief.”

