Koninklijke onderscheiding voor Wilco de Bakker

Wilco de Bakker uit Den Bommel heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zijne Majesteit de Koning benoemde hem tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van gemeente Goeree-Overflakkee reikte de onderscheiding vrijdag 5 september 2025 uit.

Na zich jarenlang met hart en ziel te hebben ingezet voor de lokale gemeenschap, nam De Bakker vandaag afscheid van de Oranjevereniging. Tijdens deze gelegenheid werd hij verrast met de onderscheiding. Op 18-jarige leeftijd trad de inwoner van Den Bommel aan als bestuurslid. Maar liefst 30 jaar was hij een drijvende kracht binnen het bestuur, waarvan 14 jaar als voorzitter. Een indrukwekkende staat van dienst die waardering verdient.

Evenementen Binnen de Oranjevereniging vervulde hij talloze taken. Van de organisatie van Koningsdag en het werven van sponsors tot het ophangen van vlaggen en het ondersteunen bij evenementen die de gemeenschap samenbrengen. Zijn inzet zorgde ervoor dat tradities in stand bleven en dat jong en oud elkaar konden ontmoeten tijdens feestelijke momenten.

Voetbal Daarnaast is hij ook nog op andere vlakken actief in zijn dorp. Zo coacht hij wekelijks een jeugdvoetbalteam – zowel tijdens trainingen als wedstrijden. Ook organiseert hij jaarlijks een geliefde bootreis voor 55-plussers, tot groot genoegen van velen.

De Bakker gaf aan dat het besluit om te stoppen met het bestuurswerk bij de Oranjevereniging geen gemakkelijke keuze was. Door de combinatie met andere vrijwillige activiteiten werd het steeds moeilijker te combineren. Toch blijft hij zich met onverminderde toewijding inzetten voor zijn gemeenschap.

Waardering Uit de verschillende ondersteunersbrieven blijkt grote waardering voor zijn langdurige inzet en betrokkenheid. De professionele en betrouwbare wijze heeft een positieve impact op veel inwoners van Den Bommel.

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman sprak haar waardering uit om zijn inzet. Ook bedankte en feliciteerde zij hem namens het gemeentebestuur.

Door Internetredactie Omroep Archipel