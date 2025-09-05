Middelbare leerlingen starten schooljaar met sport, spel en kennismaking

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan en verschillende scholen op Goeree-Overflakkee kozen ervoor om niet direct met de lessen te beginnen, maar met activiteiten waarin sport, spel en kennismaking centraal stonden.

Bij RGO College trapten leerlingen af met een speciale opstartdag. Elke klas kreeg een eigen programma, variërend van kanoën en suppen tot sportactiviteiten op de velden bij school. Sommige groepen lunchten samen of huurden een foodtruck. “Een goed begin vinden we heel belangrijk,” zegt Michael Dekker, teamleider bovenbouw havo. “Met zo’n opstartdag creëren we een veilige en prettige sfeer, zodat leerlingen zich snel thuis voelen.”

Ook op de Beroepscampus lag de nadruk op groepsvorming. Directeur Caroline van der Woude licht toe: “In de onderbouw staat elkaar leren kennen centraal. In de bovenbouw starten leerlingen sneller met de lesstof, maar ook daar is er ruimte voor verbinding.”

Bij de CSG Prins Maurits begon het schooljaar eveneens met enerverende startdagen. Brugklassers gingen op speurtocht door het gebouw om wegwijs te raken in hun nieuwe school. Daarnaast waren er tal van sportieve en uitdagende activiteiten, zoals blowkarten, kitebuggyen, touwtrekken, een skilattenrace, golfsurfen en bubbelvoetbal. Ook in het dorp was er volop actie: leerlingen deden mee aan een vossenjacht en gingen op pad voor een ruilspel.

Na deze introductieweken zijn inmiddels de reguliere lessen gestart. Met frisse energie en nieuwe contacten gaan de leerlingen op beide scholen het schooljaar tegemoet.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel