Onderzoek naar winkelgedrag van start in Zuid-Holland

Inwoners van Zuid-Holland ontvangen in september 2025 mogelijk een uitnodiging om deel te nemen aan een groot onderzoek naar koopgedrag. Het onderzoek vindt plaats in september en oktober en wordt uitgevoerd in opdracht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Het doel is om beter inzicht te krijgen in hoe en waar mensen winkelen en hoe tevreden zij zijn over het bestaande aanbod van winkels en horeca.

Het zogenoemde koopstromenonderzoek brengt in kaart waar mensen hun boodschappen doen, waar ze grote aankopen zoals meubels verrichten en in welke gebieden zij gebruik maken van horeca. Ook wordt onderzocht hoe inwoners een dagje winkelen ervaren en welke winkelcentra zij daarvoor kiezen.

De verzamelde gegevens helpen gemeenten, provincies en ondernemers om winkel- en horecagebieden beter af te stemmen op de wensen van inwoners. Onderzoeksbureau Ipsos I&O voert het onderzoek uit namens de betrokken provincies.

Huishoudens worden willekeurig geselecteerd om deel te nemen. Zij ontvangen per post een uitnodiging om online een vragenlijst in te vullen. Onder de deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot. Inwoners die geen brief ontvangen, maar wel willen meedoen, kunnen vanaf 2 september terecht op: www.startvragenlijst.nl/koopgedrag.



Privacy

De organisatoren benadrukken dat de privacy van deelnemers is gewaarborgd. Persoonlijke gegevens worden gescheiden van de antwoorden en uitsluitend gebruikt voor het onderzoek.

Meer informatie is te vinden op: www.koopstromen.nl/randstad. Vragen over het onderzoek kunnen per e-mail worden gesteld via: info@koopstromen.nl.

