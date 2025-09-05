Power to Heat biedt mogelijk flinke besparing voor Goeree-Overflakkee

Tijdens de presentatieavond van gemeente Goeree-Overflakkee op 4 september 2025 werd ingegaan op het innovatieve project genaamd Power to Heat (P2H). Samen met partners onderzoekt de gemeente of Power-to-Heat kan bijdragen aan een duurzame, betaalbare en betrouwbare warmtevoorziening op het eiland. Power to Heat is een bewezen techniek, maar de toepassing ervan voor het verwarmen van gebouwen is uniek in Nederland.

“Dit wordt nergens nog in het land gedaan,” aldus Sanne Groenewegen, projectleider voor Power to Heat. De kern van het systeem is het omzetten van de overvloedige elektriciteit op het eiland in warmte. Dit gebeurt met behulp van een warmtepomp, die 1 kWh elektriciteit kan omzetten in 4 tot 6 kWh warmte, en een e-boiler. De e-boiler kan op korte termijn warmte produceren en profiteren van elektriciteitsprijzen onder nul, die overdag voorkomen, waardoor de warmteprijs gunstiger wordt.

De opgewekte warmte wordt opgeslagen in een warmteopslagvat. Een belangrijk aspect van het project is de levering van warmte op een temperatuur van 70°C. Hierdoor hoeven inwoners hun bestaande warmteafgiftesystemen, zoals radiatoren en vloerverwarming, niet te vervangen en zijn er geen verplichte isolatiemaatregelen nodig. Dit vergroot volgens technisch adviseur Ron Bakker het draagvlak onder bewoners.

Besparing

De voorlopige resultaten van het verkennende onderzoek laten zien dat inwoners naar verwachting ongeveer € 120,- per jaar kunnen besparen ten opzichte van aardgas en ongeveer € 1000,- per jaar ten opzichte van een individuele elektrische warmtepomp. Daarmee kan het systeem de woonlasten aanzienlijk verlagen.

Naast betaalbaarheid draagt Power to Heat bij aan het verlichten van de netcongestie. Het systeem is zo ontworpen dat het 10% van de tijd (ongeveer 876 uur per jaar) kan worden uitgeschakeld indien nodig, waardoor capaciteit vrijkomt op het elektriciteitsnet.

Ook is er ruimte voor lokaal eigendom, bijvoorbeeld via coöperaties. Hierdoor krijgen inwoners inspraak in de prijzen en wordt de afhankelijkheid van grote energiebedrijven verkleind. Dit sluit aan bij de nieuwe warmtewet, die de regierol bij gemeenten legt. De opgewekte warmte is voor ongeveer 70% gebaseerd op duurzame stroom, wat beter is dan veel bestaande warmtenetten in Nederland.

Kritische vragen

Tijdens de presentatie aan de raad kwamen verschillende vragen naar voren. Raadslid Corné Grinwis (SGP) vroeg waarom gekozen is voor een 70°C-net in plaats van een laagtemperatuursysteem in combinatie met isolatie. Bakker lichtte toe dat dit vooral te maken heeft met het draagvlak onder bewoners, die dan geen hoge investeringen hoeven te doen. Ook werd gevraagd naar de financiële businesscase en de rol van investeerders.

Raadslid Jos de Jonge (Trots op Goeree-Overflakkee) bracht het coalitieprogramma ter sprake, waarin staat dat de gemeente niet voorop hoeft te lopen in duurzaamheid. Wethouder Petra ’t Hoen erkende dit spanningsveld, maar benadrukte dat Goeree-Overflakkee door de eigen energieopwekking een unieke uitgangspositie heeft en daarmee een voorsprong kan nemen.

Verder werd gevraagd naar het verschil met het warmtenet in Rotterdam, dat recent is gestopt vanwege hoge kosten. Bakker legde uit dat grote bedrijven, zoals Eneco, hoge interne rendabiliteitseisen hanteren, terwijl een coöperatieve aanpak met lagere rendementseisen tot een betaalbaarder systeem kan leiden. Tot slot deed Grinwis een oproep om ook te denken aan bewoners die isolatie niet kunnen betalen, zodat iedereen kan aansluiten op nieuwe systemen.

Vervolg

De volgende stap is een verdiepend onderzoek, inclusief een gedetailleerde businesscase, om de technische haalbaarheid en betaalbaarheid in de praktijk te toetsen. Hiervoor wordt één kern gekozen met een gunstige uitgangspositie. De aanwezigheid van een middenspanningsaansluiting is daarbij cruciaal. Dorpen als Stellendam en Middelharnis beschikken op dit moment over zo’n aansluiting.

