Ontvang het nieuws van Goeree-Overflakkee wekelijks in je mailbox

Altijd het laatste nieuws van Goeree-Overflakkee in je mailbox? Dat kan! Omroep Archipel heeft een wekelijkse e-mailnieuwsbrief.

Iedere week ontvang je een overzicht van het nieuws over Goeree-Overflakkee. Zo mis je niets van wat er speelt in jouw omgeving.

Aanmelden is eenvoudig en gratis. Vul je e-mailadres in via onze website en je ontvangt voortaan één keer per week het nieuws van Goeree-Overflakkee rechtstreeks in je mailbox.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Zaterdag 6 september 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

