Jan van Harberden bakt een keer geen brood

Maandag 2 november 2020 overhandigde Jan van Harberden een eerste exemplaar van het boek Verzet en medemenselijkheid aan burgemeester Ada Grootenboer. Jan is een bakker uit Melissant maar ook schrijver van dit bijzondere boek over het verzet op Goeree-Overflakkee in de Tweede Wereldoorlog.

De plek van de overhandiging, het Oude Raadhuis in Middelharnis, was niet toevallig gekozen. Hier werd namelijk 75 jaar geleden de bevrijding afgekondigd. Heel toepasselijk dus.

Burgemeester Grootenboer: “Over het verzet op Goeree-Overflakkee in de jaren 1940-1945 is tot nu toe weinig verschenen, daarom vind ik het ook zo goed dat de schrijver dit onderwerp heeft gekozen. Verzet was zeker op Goeree-Overflakkee extra lastig. Alles wat het eiland op en af ging moest via de veerpont én was dus makkelijk te controleren. Maar er was wel degelijk verzet. Zowel in grote als in kleine vorm. Van de bakker die zijn koekjes een andere naam gaf en het drukken van illegale krantjes. Hartverwarmend is het ook om te lezen over de hulpacties in de hongerwinter 1944-1945. Duizenden kilo’s aardappelen, uien en ander voedsel werd ingezameld en verscheept naar hongerige stedelingen. Levensreddend voedsel, ingezameld in een tijd dat ook grote delen van het eiland opzettelijk onder water werden gezet.”

Het boek is op verschillende verkooppunten op het eiland verkrijgbaar.

Op de foto ziet u burgemeester Ada Grootenboer, Jan van Harberden, zijn neefjes en nichtjes Lucas, Emmy, Sabina, Sara en Joris en Wim de Bonte (achter het stuur).