Je huis met zonnepanelen als energiecentrale, maar dan veilig

Naar verwachting zijn er voor het einde van 2023 maar liefst 80 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland. Volgens duurzaam onderzoeksbureau Dutch New Energy Research staat dat gelijk aan de stroombehoefte voor zo’n 6 miljoen huishoudens. Maar het onderwerp veiligheid van zonnepanelen, is een onderbelicht thema, aldus Johan de Vries, adviseur Veilige Energietransitie namens Brandweer Nederland. “En dat terwijl we met het opwekken van stroom, een energiecentrale maken van het huis waarin we wonen.”

De Vries weet uit ervaring dat de meeste mensen hier relatief weinig bij stilstaan omdat ze denken dat de installateur wel weet wat hij doet. “Dat vertrouwen is goed, maar een installateur is ook maar een mens. En,.. onder invloed van weersomstandigheden kan er na verloop van tijd iets veranderen op je dak, waardoor brandgevaar ontstaat. Het goede nieuws is, dat je zelf veel kunt doen om de veiligheid te vergroten. Je zonnepanelen checken is echt niet moeilijk”, verzekert de brandweerman.

Veilig huis Vinkie helpt

Brandweer Nederland heeft, met medewerking van Holland Solar, Techniek Nederland en het Verbond van Verzekeraars, het ‘Veilig huis Vinkie’ in het leven geroepen. Dit charmant-brutale vinkie herinnert mensen aan de veiligheid van hun huis. Op de website www.veilighuisvinkie.nl staan tips en afvinklijsten voor het vinden van een gecertificeerde installateur en voor onderhoud van je zonnepanelen. “Je hoeft niet alles zelf te weten, maar je kunt met deze tips wel slimme vragen stellen aan je installateur. Komt je installateur voor het leggen van de zonnepanelen of voor onderhoud? Pak dan de vinklijst erbij en ga in gesprek met je installateur.

“Wil jij het meeste uit je zonnepanelen halen? Veel kun je zelf en soms is het al genoeg om af en toe te kijken of ze nog goed op het dak liggen”, benadrukt De Vries. “Controleer je zonnepanelen regelmatig, het is een fluitje van een cent en je weet meteen of je nog veilig bent!”

Zonnepanelen ja, maar ga voor veilig

Zonnepanelen zijn duurzaam, geven direct rendement en dragen bij aan het klimaat. Ze zijn kostenbesparend, en het geeft een goed gevoel om ze op je dak te hebben. “Het Veilig huis Vinkie wijst inwoners van Nederland op de veiligheidsrisico’s van zonnepanelen, zonder angst aan te jagen. Met de afvinklijst bij de hand, weet je waar je op moet letten”, aldus Johan de Vries. Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur van Holland Solar voegt daar aan toe: “Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de risico’s en dat ze de juiste stappen nemen om veilig te blijven. Wij steunen het initiatief van Veilig huis Vinkie dan ook van harte.”