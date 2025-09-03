"Je mobiele telefoon is een van de boosdoeners"

Klaas van der Velde uit Sommelsdijk zegt gevoelig te zijn voor elektromagnetische straling. De voormalig akkerbouwer was altijd bezig met het moderniseren van zijn landbouwbedrijf en had al vroeg een mobiele telefoon, niet wetende dat de straling van dergelijke apparaten volgens hem grote invloed zou hebben op zijn gezondheid. In 2017 publiceerde Akkie Krouwel een artikel over straling. Van der Velde reageerde daarop, en samen richtten zij de werkgroep Straling Bewust Goeree-Overflakkee op.

Door Ron Broekhart

‘Het lijkt op een burn-out’

De inmiddels gepensioneerde Van der Velde ervaart klachten bij verschillende soorten straling. “Hoogfrequent, laagfrequent, elektrisch veld, magnetisch veld en geopatische belasting,” somt hij op. “Het tast je immuunsysteem aan, je wordt zo moe als een hond. Het pakt al je zwakke punten. Het lijkt op een burn-out, maar volgens mij wordt alles veroorzaakt door elektromagnetische straling.” Volgens Van der Velde zijn zendmasten, windmolens en mobiele telefoons de grootste boosdoeners.

Kritiek op de overheid

Voorzitter Akkie Krouwel van de werkgroep vertelt dat ze pas laat kennismaakte met draadloze communicatietechnologie. “Ik had nog nooit van wifi gehoord, tot ik ontdekte dat het helemaal niet goed is voor de gezondheid. De overheid heeft alleen financieel-economische motieven. Ik begreep niet dat we daar geen informatie over kregen. Mensen moeten zich bewust worden van de gezondheidsrisico’s die mobiele communicatiesystemen met zich meebrengen.”

Toename van straling

Ook Vitaal in Beeld in Middelharnis, een alternatieve en holistische gezondheidspraktijk, is nauw betrokken bij de werkgroep. Frequentietherapeut Marjolijn Hobbel werkt daar met bodyscans. “Ik meet mensen door op frequentietrillingen. Zo kan ik proberen het zelfherstellend vermogen weer te stabiliseren,” legt ze uit. Volgens de werkgroep is drie tot vijf procent van de bevolking gevoelig voor elektromagnetische straling. Zij vinden dat gemeenten en overheid verantwoordelijkheid moeten nemen en naar oplossingen moeten zoeken. Door de toenemende straling maken zij zich grote zorgen over de toekomst.

