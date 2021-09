Jeanet uit Middelharnis door Winston Gerschtanowitz verrast met 116.000 euro

Een geweldige verrassing op zondagavond 12 september 2021 voor Jeanet uit Middelharnis. Winston Gerschtanowitz mocht Jeanet verrassen met 116.000 euro, hetzelfde bedrag als studiowinnaar Gayle uit Uithoorn won tijdens de spelshow ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’. Het verrassingsmoment was live bij SBS6 te zien.

De 60-jarige Jeanet zat samen met haar hond op de bank toen Winston aanbelde. Zij was net terug van haar werk: "Ik werk al 13,5 jaar in de zorg. Dat is mijn roeping. Ik word gelukkig van andere mensen helpen." Op de vraag of Jeanet nog wensen heeft, antwoordt zij: "Een nieuwe inrichting!" Als Winston het bedrag van 116.000 euro onthult, reageert Jeanet overdonderd: "Dat is nogal een bedrag. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Geweldig!"

Ook buren uit Middelharnis winnen mee

Jeanet ontvangt dit geldbedrag omdat Gayle uit Uithoorn dit bedrag in de finale van Miljoenenjacht won. Een Postcode Loterij-deelnemer wint hetzelfde bedrag thuis. Jeanet uit Middelharnis was deze keer de gelukkige. En zij laat haar buren mee winnen. Iedereen die met postcode 3241 GS (Secretaris Nijghstraat) meespeelt met de Postcode Loterij, verdeelt met elkaar dit bedrag. In totaal zijn dit 13 inwoners. Zij winnen bedragen variërend van 6.105 euro tot 18.315 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespelen met de Postcode Loterij. Omdat Jeanet met drie loten meespeelt, wint zij naast het studiobedrag ook nog eens een bedrag van 12.210 euro.