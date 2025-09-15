Jesse schilderde het mooiste straatje van Sommelsdijk

Het mooiste straatje van Sommelsdijk is geschilderd door Jesse van der Sluijs uit Middelharnis. Dat is zaterdagmiddag 13 september 2025 bekendgemaakt tijdens het Oogstfeest bij Lust & Last.

De wedstrijd was uitgeschreven door het Streekmuseum, Hofstede Lust en Last en het Streekarchief. Aanleiding was de expositie over ’t Laantje van Middelharnis in Salon Voorstraat 17 in Sommelsdijk, in het voorjaar van 2025. Kunstenaars van alle leeftijden werden opgeroepen hun versie van het mooiste straatje, steegje of laantje van Sommelsdijk in te sturen. Zo wordt aan huidige en volgende generaties getoond hoe het dorp er in 2025 uitziet door de ogen van de makers.

Er waren dertig inzendingen, waarvan er twaalf genomineerd waren voor de eerste prijs. Die twaalf straatjes komen op een kalender die te koop zal zijn bij het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Daarnaast kregen alle genomineerden een beker met hun eigen kunstwerk erop, mogelijk gemaakt door het Nipius Roos Fonds. De afbeeldingen van alle kunstwerken krijgen een plaats in het Streekarchief.

Verjaardagskalender

De kunstenaars van Atelier De Kunstenmaker, voor mensen met een beperking, maakten ook twaalf kunstwerken. Deze komen op een aparte verjaardagskalender. Voor kinderen was er bovendien een kleurwedstrijd, waarvan de inzendingen eveneens beloond werden met een beker.

Jesse van der Sluijs (bijna 21) won de eerste prijs. Zijn winnende schilderij is een afbeelding van de Kerkstraat bij nacht. Het kunstwerk komt een jaar lang in het Streekmuseum te hangen. Omdat hij zelf niet aanwezig kon zijn, nam zijn vader de prijs in ontvangst.

Jesse tekent graag in zijn vrije tijd. “Ik tekende al op de basisschool. Op de middelbare school koos ik tekenen in mijn vakkenpakket. Mijn moeder wees me daarom op de wedstrijd.”

Over zijn keuze vertelt hij: “Ik vind dat toch wel het mooiste straatje van Sommelsdijk. Ik vond de sfeer bij avond mooi. Het heeft iets dromerigs, je krijgt er een gevoel bij.”

Het schilderij bouwde hij op met lagen olieverf. “Ik had er al een gemaakt, maar daar was ik niet tevreden over. Toen ben ik opnieuw begonnen en heb ik die een dag van tevoren ingeleverd.”

Jesse is trots dat zijn werk in het museum komt te hangen. “Ik zou graag mijn portfolio willen uitbreiden en wellicht naar de kunstacademie.”

Door Internetredactie Omroep Archipel