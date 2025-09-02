Jeugdbrandweer Den Bommel al 25 jaar "sterker door plezier"

Jeugdbrandweer Den Bommel heeft op zaterdag 30 augustus 2025 uitgebreid stilgestaan bij het 25-jarig jubileum. Tijdens de viering werden jeugdleiders Erik van den Boogert en Danny Lokker in het zonnetje gezet voor hun 25 jaar lange inzet, terwijl jeugdleider Bert du Pree werd gehuldigd voor 12,5 jaar dienst. De jeugdleiders gingen naar huis met cadeaus, een oorkonde en een lintje. Ook waren er cadeaus voor op de kazerne, een aggregaat, groepsfoto en een nieuwe barbecue.

Erik van den Boogert vertelt wat er zo mooi is om jeugdleider te zijn. "Je werkt met jonge mensen van 12 tot 18 jaar. Dat is heel heel leuk, en persoonlijk vind ik het opleiden van bevelvoerders, de leidinggevende functie, een heel mooi proces. Als iemand uit de groep komt en die gaat ervoor staan."

Danny Lokker vult aan: "Vanaf niks binnenkomen en dan doorgroeien tot ze 18 jaar zijn, het hele brandweervak leren en doorstromen naar de volwassen brandweer. Daar heb ik wel voldoening bij, dat vind ik mooi om te zien. Dat de jongens het vak gaan waarderen en mooi vinden."

Kweekvijver

Hans Vroegindeweij, clustercommandant Goeree-Overflakkee, is ook aanwezig bij het jubileum. "De jeugdbrandweer is voor ons als 'grote brandweer' heel erg belangrijk omdat het eigenlijk de kweekvijver is voor de toekomstige brandweermensen. Ze leren op jeugdige leeftijd al, op een speelse manier, eigenlijk heel veel omtrent de brandweer. Slangen rollen, hoe je een brand moet bestrijden. Een stukje brandpreventie, daar zit eigenlijk van alles in."

Hans sluit af met een oproep "Ik zou heel graag een oproep willen doen aan iedereen van 12 jaar die interesse heeft in de jeugdbrandweer, om zich aan te melden bij een van onze jeugdleiders. En voor degenen die 18 jaar en ouder zijn en interesse hebben bij de brandweer, om bij ons te solliciteren, want ik zoek voor diverse plekken op het eiland nog vrijwilligers". Kijk voor meer informatie op werkenbijvrr.nl.

