Jeugdbrandweer Ouddorp behaalt 2e plaats van Nederland

Op een militair terrein in Harskamp hebben zaterdag 2 oktober 2021 diverse jeugdbrandweerkorpsen uit verschillende plaatsen van Nederland gestreden om een finale plaats van de ISK. Als opdracht moesten de jonge brandweerlieden een vrouw redden die een brand aan het blussen was. Ouddorp behaalde de 2e plaats bij 'Baan 2, klasse Aspiranten LD'.

Op de begane grond van het fictieve autogaragebedrijf 'De witte vink' was brand ontstaan. De brand sloeg door naar boven. De vrouw was op de begane grond bezig met een bluspoging maar moest gered worden. Ze had brandwonden opgelopen en rook ingeademd.

De eerste plaats ging naar de jeugdbrandweer van Hoogezand-Sappemeer.