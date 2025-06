De uitreiking moet nog plaatsvinden, maar de jeugd van Ooltgensplaat weet al een bestemming voor als ze de Dorpsvernieuwingsprijs winnen. Met het geld willen ze The Battle off the Plaet realiseren: een sportevenement voor de jeugd bij het Fort in Ooltgensplaat.

Door Jelle Gunneweg

De Dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Het is een prijs voor dorpen die lef, liefde en inzet tonen voor een leefbare toekomst. Dit jaar ligt de nadruk op initiatieven waarin jongeren een centrale rol spelen.

En die kans grijpt de jeugddorpsraad in Ooltgensplaat met twee handen aan. Want naast de eer, hopen ze op de financiële steun in de rug: de hoofdprijs van € 3.000 of één van de twee aanmoedigingsprijzen van € 1.500. Geld waarmee ze de vele activiteiten voor de jeugd in het dorp kunnen financieren.

Skatebaan

De jeugdraad bestaat uit zes enthousiaste jongeren van 13 tot 15 jaar oud: Emily, Jelle, Sep, Tjibbe, Toby en Sepp. De groep is drie jaar geleden opgericht, omdat ze een skatebaan in het dorp wilden. “We wilden graag iets leuks voor het dorp en dachten aan een skatebaan. We hebben toen een brief naar de gemeente gestuurd en die heeft dat goed opgepakt,” vertellen ze in een filmpje op facebook.

De plannen voor de skatebaan worden nu door de gemeente uitgewerkt. Binnenkort wordt de locatie bekend en als alles goed gaat, volgt in november de opening, zeggen de jongeren. Ondertussen zitten ze niet stil. Jelle bedacht het Ooltgensplaatse Jongeren Activiteiten Centrum (OJAC): “Wij organiseren activiteiten zoals gezamenlijk voetbal kijken tijdens het Europees Kampioenschap.” Toby: “We eten ook gezamenlijk en doen ook spelletjes met oudere mensen. Gewoon voor de gezelligheid.”

Echte verschilmakers

Volgens voorzitter Gert den Tuinder is ‘zijn’ jeugdraad daarmee een serieuze kanshebber voor de Dorpsvernieuwingsprijs. “Het zijn echte verschilmakers. Hun grootste wapenfeit is het plan voor de skatebaan, inclusief het binnenhalen van bijna € 100.000 aan subsidie. Maar daar stopt het niet. Elke maand staan er activiteiten op het programma, van sportieve evenementen tot creatieve workshops. Ook zoeken ze met de spelletjesmiddagen nadrukkelijk de verbinding met ouderen in het ouderencentrum, waarmee ze bouwen aan een hechte dorpsgemeenschap.”

En dat niet alleen. Naast de grote sportdag op het Fort voor alle jongeren tot 18 jaar in september, werken ze ook aan een ander ambitieus plan: de Jeugd Omloop van Goeree-Overflakkee. Ook denken ze met de reguliere dorpsraad actief mee over thema’s als een strandje, een veilig en gezellig Oud & Nieuw in de Pleat, en andere kwesties die binnen het dorp spelen.

De Tuinder: “Met hun energie, verantwoordelijkheidsgevoel en frisse ideeën laat de Jeugddorpsraad zien dat jeugdparticipatie meer is dan een mooi woord: het is de toekomst van het dorp.”

Anderen helpen

Zelf vinden ze het lastig dat er niet voor alle activiteiten geld beschikbaar is, vertellen ze in hun presentatie. Maar daar helpen Sabine Smit en Mariannde Ranitz van het Dorpsraadbestuur mee. Net als met het aanvragen van de vergunningen. Trots zijn ze wel, op wat ze al hebben bereikt. En ze vinden het ook gezellig met elkaar. 'Anderen helpen,' dat doet ze goed. “Het is eigenlijk altijd een feestje,” zegt Emily.

Nederland telt acht Jeugddorpsraden. Onbekend is hoeveel er meedingen naar de Dorpsvernieuwingsprijs. De feestelijke uitreiking is tijdens het Plattelands Parlement Gelderland op 22 november. De winnaar mag volgend jaar ook Nederland vertegenwoordigen tijdens de Europese Dorpsvernieuwingsprijs.

