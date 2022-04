Jeugdraad gestart in Ooltgensplaat

Begin april 2022 vond de kick-off plaats van jeugdraad de Plaet op initiatief van dorpsraad Ooltgensplaat. Het bestuur van dorpsraad Ooltgensplaat wilde al enige tijd een jeugdraad vormen en is blij dat dit gerealiseerd is. Ze merkten dat jongeren dingen missen in Ooltgensplaat en niet altijd weten hoe en waar ze zich kunnen vermaken. De jongeren gaan naar andere dorpen voor vertier of blijven thuis gamen. Hierin willen ze verandering brengen en samen met jeugdraad de Plaet gaan we dit oppakken.

Tijdens de kick-off zijn zeven enthousiaste jongeren aangemeld als jeugdraad dus de Plaet heeft nu heuse jeugdraadsleden. De volgende twee vragen hebben tijdens de bijeenkomst centraal gestaan: 'wat mist de jeugd in ons dorp?' En: 'hoe houden we het gezellig in Ooltgensplaat?'

De jeugdraad heeft gebrainstormd en de ideeën vlogen over tafel. De ideeën werden op post -it’s geschreven. Daarna zijn alle ideeën besproken en heeft de jeugd een prioritering toegekend. Ook hebben ze per idee een doorlooptijd benoemd. De hoogste prioritering kreeg het realiseren van een speelfaciliteit op het dorp, namelijk een skatebaan. De komende weken gaan de leden aan slag met het uitwerken hiervan. De volgende bijeenkomst gaan ze bespreken of er draagvlak voor een skatebaan is en hoe zij het draagvlak kunnen vergroten. Ook zullen ze de 'wat vraag' beantwoorden: 'wat hebben we nodig om een skatebaan te realiseren?'.

Er was ook een idee dat dezelfde avond al is opgepakt. De jeugd heeft een verzoek bij Tamara’s horeca neergelegd om maandelijks een disco te organiseren. En laat Tamara net besloten hebben om komend jaar een aantal keer een jeugd disco te organiseren. Het eerste succes van de jeugdraad.

Meedenken kan nog steeds. Ben je enthousiast, woonachtig in Ooltgensplaat en tussen de 11 en 23 jaar? Meld je aan via jeugd@dorpsraadooltgensplaat.nl of app naar 06-22646671.