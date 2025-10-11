Joanna maakt huisportretten: een ode aan het eiland

In de podcast Eilandkunst van Omroep Archipel vertelt Joanna La Grange (33) over haar bijzondere hobby: het tekenen van huizen en gebouwen op Goeree-Overflakkee. Naast haar werk in de jeugdhulpverlening vindt zij in het tekenen een creatieve uitlaatklep.

De aflevering is te beluisteren via Spotify, Apple Podcast en Amazon Music.

Joanna, moeder van twee kinderen, vertelt dat zij creativiteit van huis uit meekreeg en haar vaardigheden als kind ontwikkelde via cursussen in het lokale buurthuis. Na een periode waarin ze het tekenen had laten liggen, pakte ze het dit jaar weer op. Geïnspireerd door andere kunstenaars wilde ze leren zelf huisportretten te maken.

Gebouwen met karakter, zoals dertigerjarenwoningen of monumentale panden, spreken haar het meest aan. Met haar werk brengt ze een ode aan de architectuur en geschiedenis van het eiland. Mensen laat ze bewust weg uit haar tekeningen: ze wil dat de aandacht volledig naar het gebouw gaat.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel