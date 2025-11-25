Ruim een derde van de woningen op Goeree-Overflakkee is slecht geïsoleerd

Uit recent onderzoek van Slimster, gebaseerd op de Regionale Klimaatmonitor, blijkt dat in de gemeente Goeree-Overflakkee ongeveer 36 procent van de woningen slecht geïsoleerd is. De cijfers geven inzicht in de staat van isolatie van particuliere woningen en sociale huurwoningen en laten zien dat het merendeel van de woningen nog verbeterd kan worden. Het Energieloket GO, de gemeente en woningcorporatie Oost West Wonen werken samen om inwoners te adviseren en te ondersteunen bij het isoleren van hun woningen.

Het onderzoek van Slimster houdt rekening met het bouwjaar van woningen, het type glas en de aanwezigheid van dak-, muur- en vloerisolatie. Op basis van de warmtedoorgangswaarde (U-waarde) worden woningen ingedeeld als goed, redelijk of slecht geïsoleerd. Uit de cijfers blijkt dat in de gemeente Goeree-Overflakkee ongeveer 20,3 procent van de woningen goed is geïsoleerd, 36,1 procent slecht en 43,6 procent redelijk.

De Regionale Klimaatmonitor bepaalt voor elke woning hoe goed deze is geïsoleerd. Hiervoor gebruikt men gegevens van onder andere het Kadaster en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die bijhoudt welke subsidies zijn verstrekt. Er wordt gekeken naar kenmerken zoals het bouwjaar, het type glas en de aanwezigheid van dak-, muur- en vloerisolatie. Op basis van de warmtedoorgangswaarde, de zogenaamde U-waarde, krijgt iedere woning het label ‘goed’, ‘redelijk’ of ‘slecht’ geïsoleerd.

Niet van alle woningen zijn betrouwbare cijfers beschikbaar. Van 61,8 procent van de woningen in de gemeente is zowel de kwaliteit van dak-, gevel- als vloerisolatie bekend.

Energieloket en -bank

Bewoners kunnen verschillende stappen zetten om hun huis beter te isoleren. Zelf controleren of er isolatiemateriaal aanwezig is, bijvoorbeeld achter gipsplaten, is een eerste stap. Het Energieloket GO biedt daarnaast advies aan huis, van kosteloze bezoeken door energiecoaches tot betaalde adviezen van energieadviseurs. Het project ‘Samen Energie Besparen’ helpt bewoners van begin tot eind, inclusief het opvragen van offertes en begeleiding bij maatregelen.

De Energiebank GO zet zich in voor huishoudens met energiearmoede. Vrijwillige energiehulpen geven advies, brengen energiebesparende materialen aan en bieden extra regelingen, zoals isolerende gordijnen en witgoed. Tot nu toe zijn zo’n 230 huishoudens op Goeree-Overflakkee geholpen.

Subsidie

De gemeente Goeree-Overflakkee biedt inwoners verschillende vormen van ondersteuning bij het verbeteren van de energiezuinigheid van hun woning. Zo verstrekt de gemeente informatie over energiebesparing en isolatie via nieuwsbrieven, social media, flyers en persoonlijke gesprekken. Voor particuliere woningeigenaren is er een gemeentelijke isolatiesubsidie tot € 1.600,-, en voor huishoudens met energiearmoede kan dit oplopen tot € 4.000,-. Deze subsidie kan gecombineerd worden met de landelijke ISDE-regeling. Daarnaast is er een duurzaamheidslening beschikbaar met een lage rente voor isolatie en andere verduurzamingsmaatregelen. De gemeente stimuleert ook collectieve acties, zoals buurtbijeenkomsten en inkoopacties voor isolatiematerialen, en werkt samen met lokale partners en maatschappelijke organisaties om projecten rondom energiebesparing en isolatie uit te voeren.

Huurders

Oost West Wonen geeft aan de sociale huurwoningen systematisch te verduurzamen. Van de ruim 6.000 woningen in hun bezit hebben ongeveer 300 een slecht energielabel. Dit zijn woningen met een E, F of G-label. Voor 2026 en 2027 staan ruim 200 woningen op de planning voor individuele verduurzaming, terwijl de rest complexmatig wordt aangepakt. Standaardmaatregelen zijn het plaatsen van HR++ glas en mechanische ventilatie, met bijkomende isolatie indien nodig.

Voor meer informatie en advies kunnen inwoners terecht bij het Energieloket GO, bij de Energiebank en op de gemeentelijke website.

