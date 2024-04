John Troost uit Middelharnis Koninklijk onderscheiden

John Troost, erevoorzitter van voetbalvereniging De Jonge Spartaan uit Middelharnis ontving vrijdagmiddag 12 april 2024 een Koninklijke onderscheiding. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander benoemde hem tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de onderscheiding uit.

Voetbal

Al ruim veertig jaar zet de heer Troost zich in voor de voetbal. Vanaf eind jaren zeventig was hij actief binnen de jeugdafdeling van MSV & AV Flakkee in Middelharnis. In de jaren negentig tot begin 2001 was hij de trekker van de nieuw op te richten voetbalclub De Jonge Spartaan. Hij was de drijvende kracht achter vele projecten, zoals de uitbreiding van de club naar de Edison en de realisatie van het complex Spartacus.

De Jonge Spartaan

Volgens de voetbalclub is John Troost een verbinder en van onschatbare waarde voor jong en oud bij voetbalvereniging De Jonge Spartaan. Hij weet iedereen op waarde te schatten, bij elkaar te houden en aan te sturen op eenzelfde koers. Daarnaast is hij medebepalend geweest dat voetballen op zaterdag in de woonkernen Middelharnis/Sommelsdijk mogelijk is gebleven. Niet voor niets werd hij eerder al tot erevoorzitter benoemd. Bij zijn afscheid als voorzitter op 1 maart kreeg hij ook de gouden speld van de KNVB, als waardering voor al die jaren als bestuurder bij de vereniging.

Felicitatie

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman roemde hem om zijn inzet, betrokkenheid en daadkracht. “U betekent veel voor de mensen om u heen. Ik wil u namens het gemeentebestuur enorm bedanken hiervoor en feliciteren met uw onderscheiding.”



Door Internetredactie Omroep Archipel