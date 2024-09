Jong Leren Eten op de boerderij en in de boomgaard

Groep 5/6 van basisschool De Regenboog in Ooltgensplaat mocht woensdag 18 september 2024 een kijkje nemen bij de boer. De leerlingen bezochten per fiets Geitenboerderij Nieuw-Lickebaert, waar ze een rondleiding en een gezonde lunch kregen en fietsten daarna door naar fruitkwekerij Van de Water om zelf appels te plukken in de boomgaard.

Het uitje hoort bij het project Jong Leren Eten van de gemeente Goeree-Overflakkee. Petra Wevers van KrachtigBuiten organiseert veel activiteiten in de natuur. Zo heeft ze een boekje geschreven: 50 dingen in de natuur die je gedaan moet hebben voor je 12e. Ook ontwerpt ze groene schoolpleinen, heeft ze Fietsen voor m'n Eten geïntroduceerd op Goeree-Overflakkee en stond ze aan de wieg van 'n Bietje Gezond de Polder Rond.

Het helpt allemaal bij het streven van de gemeente naar een gezonde generatie in 2040. Om dit doel te bereiken zijn er verschillende projecten, waaronder 'n Bietje Gezond de Polder Rond, waarbij kinderen leren wat er allemaal te vinden is aan gezond voedsel in de eigen omgeving. Dat staat ook op de Menukaart, waarop lokaal en regionaal de aanbieders vermeld staan. In het kader van Jong Leren Eten gaan de JOGG-regisseur en zijn collega's van de gemeente een leefstijlquiz afnemen op iedere school op het eiland. Zo kunnen ze hun activiteiten heel gericht inzetten op de lokale situatie en behoeftes per school.

Voor OBS De Regenboog is een uitje als dit niet alleen maar leuk. De school is bezig om te vergroenen en te verduurzamen. Zo gaat de school ook buitenlessen organiseren en bewegend leren introduceren.



Door Internetredactie Omroep Archipel