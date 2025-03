Jonge denkers en doeners schitteren bij Lego League Challenge

Veel extra leerlingen op de RGO Beroepscampus, vrijdag 21 maart 2025. Daar vond voor de vierde keer de Lego League Challenge van Goeree-Overflakkee plaats. Leerlingen van de hoogste groepen van de basisscholen en brugklassers deden mee aan het kampioenschap dat bestaat uit vier onderdelen.

Organisator Hein van den Bemt legt uit waar de deelnemers op beoordeeld worden: "Als eerste de robotwedstrijd op de robotmat. Het tweede onderdeel is het innovatieproject. Het derde onderdeel is het robot ontwerp. En als laatste de core values. Waarbij we kijken hoe goed ze met elkaar samenwerken."

Onderwatervoertuig

De groepjes zetten ook een echt onderzoek op. Bij de jury moesten ze hun ontwerpen voor een onderwatervoertuig pitchen. "Waarbij ze verschillende onderzoekstappen moeten doen. En uiteindelijk met een oplossing komen." Ze worden niet alleen beoordeeld op het ontwerp, maar ook op het proces en op de presentatie. Ook word er gekeken naar de samenwerking binnen het groepje.

"Iedereen heeft eigenlijk een beetje zijn eigen talent", vertelt Legobouwer Ayla van OBS De Pannebakker. "De jongens van ons team deden bijvoorbeeld het programmeren en de meiden gingen aan de knutsel. Dus wij hebben het eigenlijk gewoon heel makkelijk verdeeld."

Waardevol

Wethouder Berend Jan Bruggeman keek als jurylid naar de core values van elk groepje. Daarvoor deden ze een spel. "Het is echt met de jeugd bezig zijn en die zijn dolenthousiast", vertelt hij. "Het is een eer om dat te mogen doen. Het zijn snelle denkers."

Directeur Adrie Krielaart van de RGO Beroepscampus was, vlak voor zijn pensioen, voor het laatst gastheer van de Lego League Challenge. "Dat soort dingen hadden we vroeger absoluut niet", mijmert hij. "Dit is toch een manier van denken over hoe techniek in elkaar zit, hoe je moet programmeren, hoe je moet aansturen. Dus pedagogisch is het heel erg goed. Ook de manier van samenwerking met elkaar, dat aspect is natuurlijk ook al heel waardevol. Het zijn allemaal mooie aspecten opvoedkundig gezien en didactisch gezien. Ja, ik vind het mooi."

Er waren in totaal acht Lego-bokalen te winnen, voor het innovatie project, core values, robot ontwerp en de robot wedstrijden. De overall award is uiteindelijk gewonnen door de groep Lego Mafia van Groen van Prinsterer in Middelharnis. De aanmoedigingsprijs ging naar de groep De Krabben.



Door Internetredactie Omroep Archipel