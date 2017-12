Jongeman uit Stellendam aangehouden voor bedrijfsinbraken

De politie heeft na onderzoek op dinsdag 12 december 2017 twee verdachten aangehouden voor een reeks bedrijfsinbraken in Dronten. Het gaat om een 24-jarige man uit Dronten en een 19-jarige man uit Stellendam.

In een periode van 8 oktober tot en met 3 november dit jaar vonden elf bedrijfsinbraken plaats in Dronten. In acht gevallen werd met een hard voorwerp een ruit vernield, of werd een poging daartoe ondernomen. In de drie andere gevallen was sprake van cilindertrekken.

Camerabeelden en DNA-hit

In drie van de elf gevallen bleef het bij een poging om binnen te komen. In vier andere gevallen kwamen de inbrekers wel binnen, maar namen ze geen goederen weg. In de overige gevallen werden geldbedragen weggenomen, maar ook een kluis een scooter en bureaustoelen. De politie kwam de verdachten op het spoor dankzij camerabeelden, maar ook dankzij een DNA-hit op een bloedspoor dat werd aangetroffen op een van de locaties.

De verdachten zijn ingesloten voor verhoor. De politie stelt nader onderzoek in.