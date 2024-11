Jongeren adviseren wethouder Bruggeman

Leerlingen van de RGO Beroepscampus hebben maandag 25 november 2024 wethouder Berend-Jan Bruggeman van Onderwijs en zijn collega’s van de gemeente geadviseerd over jongerenzaken. De leerlingen hebben via school meegedaan aan het jongerenparticipatieprogramma Speaking Minds van Save the Children. Dat is een schoolprogramma waarin praktisch opgeleide jongeren aan beleidsvraagstukken werken.

Er waren meerdere groepjes die elk pleitten voor een zelfbedacht voorstel. Zo waren er onder anderen jongeren die graag een paar extra JAC's, jongerencentra willen, leerlingen die sporten in de sportschool gratis willen maken voor mensen onder de achttien jaar en leerlingen die graag meer lessen van ervaringsdeskundigen in de klas zien.

Wethouder Bruggeman en zijn collega's van de gemeente gaan de voorstelen nu bundelen en gaan daarna de haalbaarheid van de verschillende ideeën bekijken. Het is de bedoeling dat ze hier over enkele maanden op terugkomen en dan een terugkoppeling geven aan de leerlingen.



Door Internetredactie Omroep Archipel