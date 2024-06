Jongeren bespreken gevaren en aantrekkingskracht van vapen

Jongerenverslaggever Sem Hoek heeft een aantal jongeren op Goeree-Overflakkee gesproken over hun standpunten ten opzichte van vapen. Vapen, het inhaleren van damp via een elektronische sigaret of vape-pen, wordt steeds populairder onder jongeren. Veel jongeren kiezen ervoor om te vapen omdat ze de nicotine willen die deze apparaten leveren.

Nicotine is een stof die binnen zeven seconden na inname de hersenen bereikt en zorgt voor de afgifte van dopamine. Dit geeft een goed gevoel, wat leidt tot een snelle wens naar meer nicotine en daarmee tot verslaving. Deze verslavende werking maakt het moeilijk om te stoppen met nicotinegebruik. Dit geldt niet alleen bij roken maar ook dus voor vapen.

Sem ontdekte dat bepaalde jongeren erkennen dat vapen schadelijk is voor de gezondheid en niet waarom iemand zijn geluk zou halen uit iets dat vooral op jonge leeftijd zo schadelijk kan zijn. Er zijn echter ook genoeg jongeren te vinden op Goeree-Overflakkee die er wel voor kiezen om te vapen. Voor sommigen begint het uit nieuwsgierigheid, terwijl het voor anderen een sociale activiteit is. De opkomst van vapen ging gepaard met een breed scala aan smaken en soorten, wat het extra aantrekkelijk maakte voor velen. Deze variëteit en de beschikbaarheid van e-sigaretten en vapes hebben bijgedragen aan de toenemende populariteit onder jongeren.

De discussie over vapen blijft actueel, vooral gezien de gezondheidsrisico's en de verslavende aard van nicotine. De verschillende standpunten van jongeren uit de regio laten zien dat er zowel bewustwording als verdeeldheid bestaat over dit onderwerp.



Door Sem Hoek