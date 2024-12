Jongeren Goeree-Overflakkee werken met Rotterdamse filmmakers

Jongeren op Goeree-Overflakkee hebben een korte film gemaakt die vertoond gaat worden op een echt filmfestival in Rotterdam. Het Jongeren Activiteiten centrum JAC in Middelharnis werkte hiervoor samen met de Rotterdamse stichting Maas Stories, dat zich inzet voor het vertellen van verhalen en het creëren van impact door middel van beeld, film en innovatieve educatieve projecten.

Zes jongeren van het eiland spelen mee in de film en dachten mee over het verhaal. De regie en het filmen is gedaan door professionele filmmakers.

Elven

De film gaat over een jongetje dat door twee grotere meiden wordt beïnvloed om slechte dingen te doen, zoals het plegen van winkeldiefstal. Uiteindelijk grijpen twee elven in. Jongerenwerker Simon Aantjes van Stichting ZIJN heeft zelf ook een rolletje in de film. Hij speelt een medewerker van een supermarkt die achter een minderjarige winkeldief aan rent.

Het filmfestival met zes films uit de regio Rotterdam, waaronder de film van Goeree-Overflakkee, vindt plaats op 25 januari 2025 in bioscoop Kino in Rotterdam. Alle makers zijn uitgenodigd om hun eigen film en die van hun 'filmcollega's' te bekijken. Net als bij andere filmfestivals zijn hier ook prijzen te winnen, zoals die voor beste film en beste verhaal.



Door Internetredactie Omroep Archipel