Jongeren op Goeree-Overflakkee denken mee over de toekomst van hun eiland

Wat maakt dat jongeren graag op Goeree-Overflakkee wonen en blijven wonen? Met die vraag gingen leerlingen van de RGO Beroepscampus aan de slag, volgens de Speaking Minds methode van Save the Children.

De leerlingen spraken de afgelopen tijd tijdens verschillende bijeenkomsten met medewerkers van de gemeente, jongerenwerkers en ondernemers. Ook gingen ze op veldbezoek, om de voorzieningen in de gemeente te bekijken. Op basis van alle verzamelde informatie presenteerden ze de vrijdag voor de kerstvakantie hun adviezen aan wethouder Henk van Putten.

Omroep Archipel was aanwezig bij een van de eerdere bijeenkomsten met wethouder Berend Jan Bruggeman.

Thema's

Dit schooljaar gaan leerlingen van acht derde klassen van de RGO Beroepscampus samen met de gemeente Goeree-Overflakkee aan de slag met vier thema’s: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, duurzaamheid, een inclusieve samenleving en de Omgevingsvisie, een visie waar de gemeente samen met inwoners, ondernemers en partners aan werkt en waarin staat hoe ons eiland er in de toekomst uit kan zien en hoe we willen wonen, werken, leren en recreëren.

Jongerenparticipatie

Speaking Minds is een jongerenparticipatiemethode van Save the Children, ontwikkeld in 2016. Het doel is om jongeren uit het praktijkonderwijs, vmbo en mbo mee te laten denken en praten over lokaal beleid van gemeenten en provincies. Tijdens een Speaking Minds-traject adviseren jongeren de gemeente of provincie over een beleidsvraag die op jongeren is gericht. Ze leren hoe beleid wordt gemaakt, hoe ze hun mening kunnen delen en wat dat hen oplevert. Voor de gemeente of provincie geeft dit waardevolle inzichten in de mening van jongeren.

Ideeën

Vrijdag 13 december 2024 waren de klassen 3H en 3C te gast in de raadzaal in Bestuurscentrum Rondeel voor de slotbijeenkomst van Speaking Minds. Zij presenteerden daar aan wethouder Henk van Putten hun creatieve ideeën die betrekking hadden op de beleidsvraag: ‘Wat zorgt ervoor dat jongeren met plezier op Goeree-Overflakkee wonen en er willen blijven wonen?’ Er waren goede ideeën uitgedacht over veiligheid op straat, activiteiten voor jongeren van 14 tot en met 18 jaar, veilig fietsen en wandelen en het openbaar vervoer.

Compliment

Wethouder van Putten complimenteerde de leerlingen. “Wat hebben de leerlingen hun adviezen goed gepresenteerd! Wat mij erg aansprak, is dat zij nagedacht hebben over onderwerpen die er écht toe doen. Eenzaamheid onder jongeren, verkeersveiligheid, verlichting en bereikbaarheid. Het was een mooie bijeenkomst!”

Over drie maanden bespreekt de gemeente met de klassen wat er verder met de plannen gaat gebeuren.

Groeien

Docente Liza Engelkamp begeleidt samen met een Speaking Minds trainer de leerlingen in dit project. “Onze leerlingen krijgen op deze manier de kans om de politiek van een andere kant te bekijken. Het komt ineens heel dichtbij ze. Het is mooi om te zien hoe serieus de leerlingen met de onderwerpen aan de slag gaan. Ook het presenteren is een goede oefening; eerst durven sommigen niet, maar ze doen het dan toch. Je ziet de leerlingen groeien. Dat de gemeente naderhand nog een terugkoppeling in de klas geeft, is ook heel goed. Er wordt serieus naar de ideeën van de leerlingen geluisterd.”



Door Internetredactie Omroep Archipel