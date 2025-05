Jongerenfeest brengt leven in de brouwerij

Zaterdag 24 mei 2025 was er een feest in De Houten Kaap in Ouddorp waar jongeren uit de regio massaal op afkwamen voor een onvergetelijke avond. De populaire artiesten Russo en Alessio traden op, ondersteund door de lokale dj’s Stofpruuk en Sjennkie, die eveneens bekend zijn op het eiland.

Russo, die al op jonge leeftijd zijn passie voor muziek ontwikkelde via het programma Fruity Loops Studio, stond als hoofdact op het podium. Op 14-jarige leeftijd brak hij door met een mix op SLAM!FM en produceerde later onder meer voor Jebroer en de Bankzitters. Zijn nummers Stapelgek, Je blik richting mij en Offline beschikbaar zijn bij veel jongeren bekend. Tijdens het evenement in Ouddorp vertelde Russo over zijn voorbereiding: "Ik bereid me altijd een half uur van tevoren voor met een naturel chipje, een Fanta en een check van mijn tracklist." Over zijn optreden zei hij enthousiast: "Ik vond het geweldig, lekker warm, en ik ben heerlijk aan het zweten. Dat is altijd een goed teken!"

Ook Alessio de Martino, bekend van de jongensgroep Spaze en social media, stal de show. Alessio begon op zesjarige leeftijd als model en werkte al samen met grote merken als Tommy Hilfiger en IKEA. In 2020 bracht hij zijn eerste single Ciao Bella uit, die direct de top 3 van de Kids Top 20 bereikte. Op het podium in Ouddorp bracht hij onder andere zijn hits Loco Loco, That's A Lie, Beetje Verliefd en Een Blik. Over zijn voorbereiding vertelde hij: "Lekker met vrienden muziek luisteren in de auto, relaxen. Geen bijgeloof.” Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat jongeren in hun eigen dorp kunnen uitgaan: "Ik kom zelf ook uit een dorp, en ik zie hoe enthousiast de jeugd hierop afkomt. Dit moeten we vaker doen!”

Hoofdorganisator Simone legde uit waarom dit soort evenementen zo belangrijk zijn: "De jeugd roept al een tijdje dat er te weinig gebeurt. Daarom wilden we iets voor hen organiseren. En met deze line-up en de fantastische sfeer is dat helemaal gelukt!”

Door Internetredactie Omroep Archipel