Joop de Waal beste van Nederland met zwerfafval

Joop de Waal heeft in 2022 maar liefst 7563 km afgelegd op Goeree-Overflakkee om zwerfafval op te ruimen. Met zoveel kilometers kun je van hier naar Cuba reizen. Volgens de registratie van de HelemaalGroen App is Joop de beste van Nederland.

Genoeg redenen om hem even in het zonnetje te zetten. Dankzij vele vrijwilligers en inwoners houden we Goeree-Overflakkee schoon.