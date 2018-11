Jubilerende vrijwilligers in Het Spectrum

Dinsdag 13 november 2018 was het feest in woonzorgcomplex Het Spectrum in Stellendam. Tijdens een gezellige high tea met bewoners en vrijwilligers, werden vijf vrijwilligers in het zonnetje gezet omdat ze al 30 jaar vrijwilligerswerk doen. De zesde was helaas verhinderd door griep.

Dankzij de extra begeleiding die vrijwilligers geven, genieten de bewoners van het Spectrum wekelijks van allerlei activiteiten. Denk aan handwerken, spelletjes, bloemschikken, kaarten maken en koffie schenken in de ochtend en avond.

De bloemen en cadeaubonnen voor Nel ‘t Mannetje, Ko Witte, Riekje van Broekhoven, Dien van de Wal, Jannie van de Ree en Willy Rodenhuis waren dan ook welverdiend. Ook vrijwilliger worden? Kijk voor meer informatie of aanmelden op www.curamare.nl, thema vrijwilligers.