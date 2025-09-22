Jubileum Ketenzorg Dementie: wethouder bedankt Conny Bouwer

Wethouder Bruggeman heeft vrijdag 19 september 2025 tijdens Wereld Alzheimer Dag in het Diekhuus netwerkcoördinator Conny Bouwer van Ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee in het zonnetje gezet. Het netwerk bestaat 15 jaar.

Ketenzorg Dementie is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met als doel samenhangende begeleiding en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie of een vermoeden hiervan, en hun mantelzorgers.

Op Wereld Alzheimer Dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de impact van de ziekte op mensen met dementie en hun naasten. Het thema dit jaar is Samen Muziek Maken. In het Diekhuus waren daarom diverse muzikale activiteiten: een workshop Zingen in de Zorg, een optreden van het interactieve Aanschuifkoor, een draaiorgeltje en een optreden van de kinderen van de Groen van Prinstererschool. Ook was er een informatiemarkt en een theatervoorstelling over leven met dementie.

Verrassing

Tijdens de opening stapte de wethouder naar voren om Conny Bouwer te bedanken voor de afgelopen 15 jaar. “Een ontzettende verrassing”, zegt ze. “Mooie woorden ook van de wethouder ten aanzien van de dementiezorg op het eiland. Ik ben zelf 15 jaar geleden begonnen met een aantal organisaties om de Ketenzorg Dementie op te zetten. Het is eigenlijk een samenwerkingsverband van organisaties vanuit de zorg, welzijn, gemeenten, huisartsen, Alzheimer Nederland, om te zorgen dat mensen met dementie zo lang en zo goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen.”

Het is de bedoeling dat Ketenzorg Dementie de ingeslagen weg blijft volgen, met oog voor nieuwe ontwikkelingen. “Het is altijd goed om te kijken hoe we zoveel mogelijk de ondersteuning en begeleiding kunnen blijven verbeteren. De groep thuiswonende mensen met dementie wordt steeds groter. Overbelasting van mantelzorg is natuurlijk een belangrijk aandachtspunt. Wij blijven kijken hoe we zoveel mogelijk ondersteuning kunnen bieden.”

De keten richt zich ook steeds meer op de groeiende doelgroep jonge mensen met dementie. “We hebben ook een gespecialiseerde casemanager op het eiland, Marianne Tanis, die dat stuk begeleiding ook verzorgt. Dus we gaan mee in de ontwikkelingen die op ons pad komen.”

Door Internetredactie Omroep Archipel