Jubileumviering van Scouting Goedereede

In het jaar 2024 viert Scouting Goedereede een bijzondere mijlpaal; de groep bestaat in oktober 50 jaar. Om dit te vieren, staat er een groots jubileumkamp gepland in de zomervakantie voor alle jeugdleden, leiding en het groepsbestuur.

Naast het kamp zal er op zaterdag 5 oktober 2024 een reünie worden georganiseerd. Oud-leden van Scouting Goedereede worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijzondere dag.

Ben jij een oud-lid of ken je iemand die ooit lid was van de groep? Laat het hen weten en meld je aan voor de reünie door een e-mail te sturen naar jubileum@scgoedereede.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel